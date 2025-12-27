Дуже складний для ППО: у ЗСУ розкрили тривожні деталі нічного обстрілу РФ

Відбиття ударів РФ вимагає злагодженої роботи всіх підрозділів ППО та авіації.

Головне:

Робота ППО ускладнювалася через близькість цілей до міської забудови

Відбиття ударів РФ вимагає злагодженої роботи всіх підрозділів ППО

У ніч на 27 грудня російські війська зосередили масовану атаку на Київ і Київську область.

Робота ППО ускладнювалася через близькість цілей до міської забудови, розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, атака велася з різних напрямків одночасно, загрожуючи столиці та області. Основними цілями ворога стали об'єкти критичної інфраструктури, включно з енергетичними системами.

Ігнат зазначив, що відбиття таких ударів вимагає злагодженої роботи всіх підрозділів ППО та авіації. В умовах щільної забудови та міської території захист стає особливо складним, що подекуди призводить до руйнувань і постраждалих серед мирних жителів.

"Коли така щільна атака йде, це дуже і дуже складно саме в плані організації протиповітряної оборони. Коли йде урбанізована місцевість, велика щільність забудов, і саме тому є такі от, на жаль, наслідки, коли страждають люди, діти, будинки під ударом ворога", - зазначив він.

Для відбиття атаки використовували літаки F-16, МіГ-29, Су-27 і вертольоти, які полюють за дронами "шахед". Цього разу ракети летіли прямо на Київ, минаючи інші регіони, де їх зазвичай перехоплювали раніше.

У такій щільній атаці авіації складно працювати разом із наземними засобами ППО, тому координація залишається ключовим завданням, резюмував Ігнат.

Удари РФ по Україні: попередження Буданова

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що оборонно-промисловий комплекс країни-агресора Росії наразі досягнув максимальних можливостей із випуску повітряних засобів ураження, які застосовують для атак по території України. Він також підтвердив раніше озвучені оцінки, згідно з якими РФ і далі здійснюватиме масштабні ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч і вранці 27 грудня армія країни-терориста Росії завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Кількість постраждалих зросла.

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 грудня країна-агресор РФ атакувала Україну дронами і ракетами. У низці регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БпЛА.

Під ударами ворога - об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

