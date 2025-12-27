Віддав життя за Україну: на фронті загинув командир РДК Денис Капустін

Наразі встановлюються деталі події.

Коротко:

27 грудня на фронті загинув Денис Капустін

Він був командиром Російського добровольчого корпусу

Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку

У ніч на 27 грудня на фронті загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Про це повідомили РДК.

"Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту, під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш командир - Денис "WhiteRex" Капустін. За попередніми даними - приліт FPV-дрона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі подробиці будуть оприлюднені пізніше - поки встановлюються деталі події.

"Ми обов'язково помстимося, Денис. Твоя справа живе", - додали в РДК.

Що відомо про Дениса Капустіна

Денис Капустін, також відомий як Денис Нікітін або White Rex, народився в Москві у 1984 році. Був прихильником Євромайдану, а з 2017 року проживав в Україні.

У 2022 році в Україні заснував та очолив Російський добровольчий корпус (РДК) — групу росіян, що прагнуть припинення політичної системи Путіна, та борються за Росію без Путіна.

16 листопада 2023 року Денис Нікітін заочно отримав пожиттєвий термін ув'язнення у Росії.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у боях за Україну загинули двоє американських добровольців - військовослужбовців Міжнародного легіону оборонної розвідки України. Бійці віддали життя під час виконання бойового завдання.

15 листопада стало відомо, що український поет і художник із Харкова Сергій Науменко загинув, виконуючи бойові завдання на передовій. Він вступив до лав Збройних сил України у 2023 році та воював на Запорізькому напрямку, беручи участь у контрнаступальних діях.

Про джерело: Російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

