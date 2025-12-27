Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії

Зеленський заявив, що не тримається за крісло та готовий до виборів.

Зеленський назвав умови проведення виборів / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

Запит на вибори в Україні був від США, але раніше лунав в Росії

Для проведення виборів повинне бути безпечне небо

Росія вже готує інформаційну атаку проти виборів

Питання безпеки є головним для проведення виборів президента чи референдуму в Україні щодо чутливих питань мирного плану. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Він підкреслив, що запит на вибори в Україні був від США, а до цього лунав цей меседж від Росії.

"І я завжди казав: не тримаюся за крісло, ми готові до цього. Я політично готовий, але потрібно бути готовими законодавчо, щоб вибори були потім визнані легітимними", - наголосив глава держави.

Президент додав, що друга історія - безпека.

"Повинне бути безпечне небо і безпечність всюди на нашій території, принаймні на час виборів або на час референдуму. Бо референдум - це ті самі вибори. Це той самий процес - дати можливість людям прийти і проголосувати. І дуже важливо, щоб була присутність всюди спостерігачів", - каже Зеленський.

Крім того, він заявив, що Росія вже готує інформаційну атаку проти майбутніх українських виборів.

За повідомленнями розвідки, країна-агресор Росія просуває тезу про необхідність голосування українців, які перебувають на території Росії та на тимчасово окупованих землях.

На думку президента України, мета - згодом використати це як привід заявити про "нелегітимність" виборів і української влади.

"Росія сама є нелегітимною і тому буде давати меседжі щодо нелегітимності української влади", - підсумував Зеленський.

Ризики проведення виборів

Голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель вважає, що проведення виборів як складової мирних домовленостей несе для України кілька суттєвих ризиків.

За його словами, зокрема, це ризик затягування переговорного процесу.

"Якщо йдеться про президентські вибори, то це щонайменше 90 днів виборчої кампанії та кілька місяців підготовки. Тобто мирні домовленості можуть розтягнутися на пів року або навіть більше. Це значний проміжок часу, який Росія використає для зриву домовленостей, бажано чужими руками", - наголосив він.

Вибори в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко говорив, що на 26 грудня було заплановане перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій з питання організації та проведення виборів під час воєнного стану.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова утриматися від ударів углиб України в період виборів. Водночас він стверджує, що українська влада нібито може провести вибори й за нинішніх умов, "якщо захоче".

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик повідомляв, що війна суттєво зруйнувала виборчу інфраструктуру. Наразі в країні функціонує лише 75% виборчих дільниць. Він додав, що для проведення чесних і вільних виборів в Україні відповідно до міжнародних стандартів потрібно пів року підготовки.

Про персону: Олексій Кошель Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія. У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет). Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина). 1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ. 2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України. 2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада". 2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія". 2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України. 2014 — генеральний директор Комітету виборців України. Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

