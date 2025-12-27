Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії

Марія Николишин
27 грудня 2025, 14:17оновлено 27 грудня, 14:56
2891
Зеленський заявив, що не тримається за крісло та готовий до виборів.
Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії
Зеленський назвав умови проведення виборів / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

  • Запит на вибори в Україні був від США, але раніше лунав в Росії
  • Для проведення виборів повинне бути безпечне небо
  • Росія вже готує інформаційну атаку проти виборів

Питання безпеки є головним для проведення виборів президента чи референдуму в Україні щодо чутливих питань мирного плану. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Він підкреслив, що запит на вибори в Україні був від США, а до цього лунав цей меседж від Росії.

відео дня

"І я завжди казав: не тримаюся за крісло, ми готові до цього. Я політично готовий, але потрібно бути готовими законодавчо, щоб вибори були потім визнані легітимними", - наголосив глава держави.

Президент додав, що друга історія - безпека.

"Повинне бути безпечне небо і безпечність всюди на нашій території, принаймні на час виборів або на час референдуму. Бо референдум - це ті самі вибори. Це той самий процес - дати можливість людям прийти і проголосувати. І дуже важливо, щоб була присутність всюди спостерігачів", - каже Зеленський.

Крім того, він заявив, що Росія вже готує інформаційну атаку проти майбутніх українських виборів.

За повідомленнями розвідки, країна-агресор Росія просуває тезу про необхідність голосування українців, які перебувають на території Росії та на тимчасово окупованих землях.

На думку президента України, мета - згодом використати це як привід заявити про "нелегітимність" виборів і української влади.

"Росія сама є нелегітимною і тому буде давати меседжі щодо нелегітимності української влади", - підсумував Зеленський.

Ризики проведення виборів

Голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель вважає, що проведення виборів як складової мирних домовленостей несе для України кілька суттєвих ризиків.

За його словами, зокрема, це ризик затягування переговорного процесу.

"Якщо йдеться про президентські вибори, то це щонайменше 90 днів виборчої кампанії та кілька місяців підготовки. Тобто мирні домовленості можуть розтягнутися на пів року або навіть більше. Це значний проміжок часу, який Росія використає для зриву домовленостей, бажано чужими руками", - наголосив він.

Вибори в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко говорив, що на 26 грудня було заплановане перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій з питання організації та проведення виборів під час воєнного стану.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова утриматися від ударів углиб України в період виборів. Водночас він стверджує, що українська влада нібито може провести вибори й за нинішніх умов, "якщо захоче".

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик повідомляв, що війна суттєво зруйнувала виборчу інфраструктуру. Наразі в країні функціонує лише 75% виборчих дільниць. Він додав, що для проведення чесних і вільних виборів в Україні відповідно до міжнародних стандартів потрібно пів року підготовки.

Читайте також:

Про персону: Олексій Кошель

Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія.

У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет).

Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина).

1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ.

2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України.

2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада".

2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія".

2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України.

2014 — генеральний директор Комітету виборців України.

Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський президентські вибори в Україні новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Більше варіантів немає: Зеленський назвав "червоні лінії" України в перемовинах

Більше варіантів немає: Зеленський назвав "червоні лінії" України в перемовинах

15:50Війна
Трамп з Зеленським зробили гучні заяви перед зустріччю в Флориді

Трамп з Зеленським зробили гучні заяви перед зустріччю в Флориді

15:32Війна
Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії

Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії

14:17Політика
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 28 грудня: Дівам - зміни, Скорпіонам - хороші новини

Гороскоп на завтра 28 грудня: Дівам - зміни, Скорпіонам - хороші новини

На кого чекають трансформації та доленосні зміни: гороскоп на 2026 рік

На кого чекають трансформації та доленосні зміни: гороскоп на 2026 рік

Фіналістка "Холостяка" проговорилася, що покинула проєкт - що вона сказала

Фіналістка "Холостяка" проговорилася, що покинула проєкт - що вона сказала

"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії

Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії

Останні новини

16:11

"Свєта, я всьо": Цимбалюк відповів на чутки про роман із колишньою після "Холостяка"

15:57

Їм немає рівних за надійністю: названо 9 "вічних" кросоверів і позашляховиків

15:50

Більше варіантів немає: Зеленський назвав "червоні лінії" України в перемовинах

15:32

Трамп з Зеленським зробили гучні заяви перед зустріччю в Флориді

15:08

Залучають щастя та добробут: 5 кімнатних рослин, які принесуть удачу в Новому році

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія НовакаЩо буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака
14:55

Що не можна зберігати в дверцятах холодильника: продукти, які псуються найшвидше

14:17

Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії

14:05

Україну накриє сніг і штормовий вітер: синоптики попереджають про зимову негоду

13:58

"Думала, що це кінець": українські зірки постраждали від удару по КиєвуВідео

Реклама
13:21

Дронівка під контролем України попри спроби росіян закріпитися: у ЗСУ розкрили деталі

13:21

Черговий обстріл як меседж: Сибіга пояснив логіку дій Кремля

12:59

Хабарі за голосування в Раді: в НАБУ викрили злочинну групу нардепів

12:43

Чому кава гірчить і як це виправити: головні помилки під час заварювання

12:42

Вже на 61% дешевше: ціни на базовий овоч несподівано рухнули до мінімуму

12:31

"Перша фотографія": переможниця "Холостяка" вийшла на зв'язок після фіналу

12:23

Зеленський їде до Трампа: у WSJ розкрили ключові питання зустрічі

11:50

Масована атака РФ по Києву: є загиблий, кількість постраждалих різко зрослаФото

11:30

Крила матом і розбила підлогу: дружини Остапчука розв'язали новий конфлікт

11:21

РФ вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини: пошкоджено елеватор

10:56

Майже 500 дронів та 40 ракет: Зеленський зробив заяву на тлі удару по УкраїніФото

Реклама
10:46

Морози до -30: які рослини в саду постраждають першими і як їх врятувати

10:25

Інна Бєлєнь звернулася до фіналістки "Холостяка": "Особисте життя налагоджується"

10:23

Росія атакувала енергетику України – почались екстрені відключення світла

10:16

РФ масовано атакувала Київ та область, є жертви та поранені: усі наслідки

09:46

Удар РФ по Київщині: загинула жінка, під атакою – інфраструктура та будинкиФотоВідео

09:31

Війська РФ поступаються: Путін відкрито назвав перевагу України на фронті

09:14

Астрологи назвали п'ять найхаризматичніших жінок за знаком зодіаку

08:59

Трамп заявив про "хороші шанси" на мир перед зустріччю із Зеленським

08:52

У частині Києва діють екстрені відключення світла, а третина Києва без опалення

08:38

Віддав життя за Україну: на фронті загинув командир РДК Денис Капустін

08:10

Як Медведєв зганьбився і розкрив проблеми окупантівПогляд

07:30

РФ усю ніч і ранок масовано атакує Київ та область: горять житлові будинки, є пораненіФотоВідео

06:10

Боротьба із символами шляхом знесення пам'ятників марнаПогляд

06:00

"Дзвонив багато разів": Рибчинський розкрив позицію путініста Малініна про війну

05:30

Як правильно приготувати Мімозу: п'ять варіацій легендарного коктейлю

05:02

Як закрити вже відкриту консервну банку за кілька секунд: крутий трюк

04:30

Всесвіт їх почув: які знаки зодіаку стануть на шлях багатства до кінця грудня

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипедиста за 19 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 28 грудня: Дівам - зміни, Скорпіонам - хороші новини

03:05

Скільки варити куряче філе: розкрито головний секрет приготування мʼяса

Реклама
01:45

Більше, ніж людей: знаки зодіаку, які обожнюють тварин

01:36

Україну атакують Калібри, Кинджали і балістика: над Києвом гримлять вибухи

01:12

"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

00:09

Авіація і Шахеди в повітрі: РФ готова до обстрілу України

26 грудня, п'ятниця
23:16

Трамп про мирну угоду: у Зеленського нічого не буде, поки я це не схвалю

23:08

Хто став переможницею "Холостяка" - Цимбалюк приголомшив своїм вибором

22:59

Чи буде долар по 50 гривень: зʼявився неочікуваний прогноз на 2026 рік

22:53

"Вийшла переможницею": Мережа гуде через слова Ірочки після вильоту з Холостяка

21:55

НАТО раптово знадобилася допомога України: про що просить у нас Альянс

21:40

Шовкопляс приголомшила ефектним схудненням за три тижні: "Пішло дуже багато"

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти