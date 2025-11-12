Рус
Учасницю "Холостяка" підловили у весільній сукні біля РАЦСу — деталі

Христина Трохимчук
12 листопада 2025, 14:16
29
Діану Зотову запідозрили у таємному весіллі.
Діана Зотова
Діана Зотова імовірно вийшла заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com, Діана Зотова

Ви дізнаєтесь:

  • Діану Зотові помітили у весільній сукні
  • Як це пояснила учасниця "Холостяка"

Учасницю романтичного реаліті "Холостяк-14" Діану Зотову, яку Тарас Цимбалюк повернув на проєкт у четвертому випуску, помітили на вулицях Тбілісі. У Threads з’явилися фотографії дівчини у весільній сукні, що викликало хвилю обговорень її особистого життя.

На знімках видно Діану Зотову у весільній сукні з букетом нареченої. Як повідомила користувачка Анастасія Миргородська, фото було зроблене біля місцевого РАЦСу. Поруч з учасницею "Холостяка" були родичі та друзі, які, за її словами, вітали молодят.

відео дня
Діана Зотова
Діана Зотова у весільній сукні / фото: threads.com, m.nastyaaaaaaaaa

"Ну тепер знаєм точно, що Діана Зотова від холостяка троянду не отримала", — написала дівчина.

Цікаво, що сама учасниця опублікувала у Instagram світлини, пояснивши, що це була лише робоча фотосесія. Однак дівчина, яка зробила знімки, заперечила її слова.

"А Діана виставляє, ніби то вчора була фотосесія. Ну так, просто фотосесія з "колишнім", з братами та сестрою, з весільним букетом", — відповіла у коментарях інша користувачка.

Діана Зотова
Діана Зотова - фотосесія / фото: instagram.com, Діана Зотова

"Так, і саме в залі реєстрації шлюбів, всі роблять такі фотосети з колишніми", — погодилася Анастасія.

У ситуацію втрутився й незмінний ведучий шоу Григорій Решетник. Він припустив, що опубліковані знімки можуть бути архівними.

"Діані тут років 18, мабуть", — зазначив шоумен.

Реакція Григорія Решетника
Реакція Григорія Решетника на імовірне весілля учасниці Холостяка / скрін з соцмереж

Однак користувачі швидко спростували цю версію. Виявилося, що молодший брат Діани, який також є на фото, у цей самий день опублікував світлини у тому ж образі, що й на весільних кадрах із Зотовою.

"Схоже, що пані Діана прийшла на шоу, вже перебуваючи у стосунках. Або ж так "щиро" була закохана в Холостяка, що виходить заміж через кілька місяців", — додала користувачка.

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу Холостяк новини шоу бізнесу Тарас Цимбалюк
