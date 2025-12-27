Путін пригрозив захопленням нових територій і поставив Україні ультиматум

Лідер РФ влаштував чергову показову нараду в одному зі штабів окупаційних військ.

Путін зробив нову заяву / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Що сказав Путін:

На Заході нібито є ті, хто радить Києву прийняти "гідні умови" Кремля

Якщо Україна не бажає вирішити все миром, РФ вирішить завдання збройним шляхом

РФ нібито має ініціативу вздовж усієї лінії фронту

Якщо Україна не захоче "завершувати справу миром", то Росія вирішить завдання так званої "сво" збройним шляхом. Про це заявив лідер РФ Володимир Путін під час відвідування одного з пунктів управління російськими військами, передають росЗМІ.

За його словами, на Заході з'явилися "розумні люди", які нібито радять Україні погодитися на "гідні умови" завершення війни. Тобто Путін вимагає, щоб влада України погодилась на неприйнятні умови Кремля.

Путін стверджує, що через темпи наступу "зацікавленість РФ у виведенні ЗСУ" з окупованих територій "зводиться до нуля". Він також похвалився нібито ініціативою армії окупантів на всій лінії фронту.

Традиційно Путін повторив пропагандистські тези про те, що Росія нібито закликала до "самовизначення Донбасу", а війну обрав Київ.

Дивіться відео наради Путіна:

Путін провів нараду / Фото: скріншот

Під час доповіді військового командування Путіну заявили про "звільнення" низки населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, зокрема Гуляйполя, Димитрова, Родинського та Степногорська. Також лідер РФ заявив, що створення так званої "зони безпеки" вздовж кордону РФ відбувається "за планом".

Що кажуть в Україні

Водночас Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 16:00 на Гуляйпільському напрямку українські захисники вже зупинили три спроби ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя та Білогір'я, ще три боєзіткнення тривають. На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине. Один бій триває.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що Росія намагається створити ілюзію успіхів на фронті після брехні про Куп’янськ й тепер поширює неправдиву інформацію про Гуляйполе та Мирноград. Насправді бої за ці міста тривають, росіяни не контролюють територію, їхні штурмові групи зазнають значних втрат. Також ЗСУ проводять зачистку на околицях Куп’янська.

"Брехня росіян орієнтована на Західний інфопростір виключно. Але, як і у випадку з Купʼянськом, немає нічого спільного з реальними подіями на фронті", - наголосив він.

Коваленко додав, що росіяни також не контролюють Степногірськ у Запорізькій області. На цьому напрямку тривають важкі бої, оскільки окупанти кинули значні ресурси, але станом на зараз місто залишається під контролем України.

Чи зацікавлена РФ у завершенні війн - думка експерта

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що Росія не планує завершувати війну в Україні у 2026 році. За його словами, Кремль не демонструє жодної готовності до миру, а російська пропаганда й надалі просуває тезу про війну до "капітуляції України".

"ВПК нарощує виробництво, армія продовжує активні спроби наступати на фронті. Не виключено, що мета РФ - максимально затягувати час", - прпустив він.

Завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов переконаний, що основними цілями РФ є повний контроль над Донецькою областю, просування в напрямку Дніпропетровщини, а також операції в Запорізькій і Херсонській областях. Захоплення всієї Запорізької області залишається однією з ключових цілей Кремля.

Також Буданов стверджує, що в лютому 2026 року може відкритися реальне "вікно" для припинення війни - цей період буде найбільш сприятливим як для України, так і для Росії. За його словами, на ситуацію впливають воєнні чинники, опалювальний сезон і складна економічна ситуація в РФ.

Як повідомляв Главред, раніше в МЗС Росії заявили, що Україна, США та РФ нібито "наблизилися" до певних рішень щодо завершення війни, однак конкретних термінів не назвали. Водночас у Москві звинуватили Україну та Євросоюз у зриві переговорного процесу й заявили, що український 20-пунктовий план суттєво відрізняється від попередніх домовленостей зі США.

Про персону: Володимир Путін Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.

Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна. 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

