'Це найсприятливіший період': Буданов назвав місяць ймовірного завершення війни

Керівник ГУР підкреслив, що проблеми Росії вже значні.

Буданов назвав терміни досягнення мирної угоди / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, Сухопутні війська ЗС України

Ключові тези Буданова:

У лютому 2026 року можливе досягнення мирної угоди

Час оптимальний для України та Росії

Економічні проблеми РФ вплинуть на її позицію в переговорах

У лютому 2026 року відкриється реальна можливість досягти угоди щодо припинення війни в Україні. Цей час є найбільш сприятливим як для Києва, так і для Москви. Про це заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю Суспільному.

Глава ГУР наголосив, що у лютому 2026 року зёявиться "вікно" для досягнення мирної угоди. За його словами, цей період є найбільш сприятливим як для України, так і для Росії.

"Розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб чогось досягти. Це пов'язано і з військовою активністю, і з опалювальним сезоном, і так далі. Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю", - сказав Буданов.

Начальник ГУР також прокоментував інформацію про бажання президента США Дональда Трампа укласти мирну угоду між Україною та Росією до Різдва. За його словами, терміни завжди змінювалися.

"Було, пам'ятаєте, до однієї дати, потім уже "давайте до Різдва", потім - до Нового року, і так далі. Поки ми не вирішимо всі питання, нічого не буде", - підкреслив Буданов.

Керівник ГУР зауважив, що російський бюджет на 2026 рік виглядає катастрофічно. Майже половина видатків передбачена на оборону, а решта програм сильно скорочені.

"Тому вони вже прийняли досить непопулярні й складні рішення. Дуже болючі для них. Це ще одне пояснення вам щодо перемовного процесу. Оборонний бюджет 26-го року зараз - в сукупності, бо там є видатки на оборону, є на, як у нас кажуть, сили безпеки, - 46%. Будь-яка країна не може розвиватись, нормально кудись рухатись, коли вона 46% на війну витрачає. Це неможливо", - наголосив він.

Хоча Буданов застерігає, що миттєвого економічного краху Росії чекати не варто, проблеми вже стали істотними. Фінансова скрута не змінить ситуацію на фронті миттєво, але вона прямо вплине на дипломатичну гнучкість Кремля.

"Але чи готова Росія так довго чекати? Це ще одне питання. Проблеми вже йдуть і вони істотні", - додав Буданов.

Дивіться відео, де Буданов назвав найсприятлвіший період для досягнення миру:

Кирило Буданов / Фото: скріншот

Чи завершить РФ війну у 2026 році - думка експерта

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко переконаний, що Росія налаштована продовжувати війну в Україні у 2026 році. Він зазначив, що РФ не проявляє бажання завершувати війну, а її пропаганда просуває наратив війни до "капітуляції України".

"ВПК нарощує виробництво, армія продовжує активні спроби наступати на фронті. Не виключено, що мета РФ - максимально затягувати час", - зазначив Коваленко.

Завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, головні цілі РФна 2026 рік на фронті, за словами Буданова, - повний контроль над Донецькою областю, просування в Дніпропетровській та операції у Запорізькій і Херсонській областях. Захоплення всього Запоріжжя є мрією ворога.

Також президент США Дональд Трамп вважає, що досягти миру між Росією та Україною можливо, але підкреслює, що спершу треба детально проаналізувати український план. Зеленський прибуде 28 грудня до Мар-а-Лаго з оновленим планом з 20 пунктів.

Як повідомляв Главред, раніше в МЗС РФ заявили, що Україна, США та Росія "наблизилися" до рішення для завершення війни, проте конкретних термінів не назвали. Водночас Україну та Євросоюз звинуватили у нібито зриванні переговорів і назвали 20-пунктовий український мирний план "радикально відмінним" від попередніх домовленостей з США.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

