Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказала

Аллу Пугачову зупинили на вулицях Кіпру.

Алла Пугачова - інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, скрін з відео

Після свого гучного сенсаційного інтерв'ю російська співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну в боротьбі проти терористичної РФ, вирішила більше не давати коментарів журналістам. Однак нещодавно зірка з'явилася на вулицях Лімассола і дала коротке інтерв'ю місцевому блогеру.

Примадонну попросили дати пораду молодим людям, які тільки починають свій шлях у житті. Для Пугачової це запитання виявилося несподіваним, але вона швидко знайшлася і дала мудру настанову.

"Порада молоді? Ніколи не слухайте порад, молодь. Дійте так, як ви хочете, ідіть у тому напрямку, якому хочете. І все, не слухайте нікого. Робіть свою справу. Ось вам моя порада", - сказала Примадонна із загадковою посмішкою.

Алла Пугачова - де зараз / скрін із відео

Нагадаємо, що після сенсаційного інтерв'ю Катерині Гордєєвій Алла Пугачова вирішила на деякий час зникнути з інформаційного простору. На своїй сторінці в Instagram через кілька днів і після величезної кількості коментарів Пугачова написала: "Хвилинний порив говорити пропав. Чи не краще просто допити свій келих. Мені краще піти посміхаючись".

Алла Пугачова про війну в Україні

Легендарна співачка Алла Пугачова після початку повномасштабного вторгнення РФ різко дистанціювалася від політики Кремля і виступила проти війни в Україні. Вона покинула Росію і публічно підтримала свого чоловіка Максима Галкіна, який відкрито критикує дії Росії, звернувшись до Міністерства юстиції РФ із проханням визнати її "іноагентом" слідом за ним.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

