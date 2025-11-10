Рус
Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказала

Христина Трохимчук
10 листопада 2025, 10:13
Аллу Пугачову зупинили на вулицях Кіпру.
Алла Пугачова
Алла Пугачова - інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Алла Пугачова дала коротке інтерв'ю
  • На яке питання відповіла співачка

Після свого гучного сенсаційного інтерв'ю російська співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну в боротьбі проти терористичної РФ, вирішила більше не давати коментарів журналістам. Однак нещодавно зірка з'явилася на вулицях Лімассола і дала коротке інтерв'ю місцевому блогеру.

Примадонну попросили дати пораду молодим людям, які тільки починають свій шлях у житті. Для Пугачової це запитання виявилося несподіваним, але вона швидко знайшлася і дала мудру настанову.

відео дня

"Порада молоді? Ніколи не слухайте порад, молодь. Дійте так, як ви хочете, ідіть у тому напрямку, якому хочете. І все, не слухайте нікого. Робіть свою справу. Ось вам моя порада", - сказала Примадонна із загадковою посмішкою.

Алла Пугачова
Алла Пугачова - де зараз / скрін із відео

Нагадаємо, що після сенсаційного інтерв'ю Катерині Гордєєвій Алла Пугачова вирішила на деякий час зникнути з інформаційного простору. На своїй сторінці в Instagram через кілька днів і після величезної кількості коментарів Пугачова написала: "Хвилинний порив говорити пропав. Чи не краще просто допити свій келих. Мені краще піти посміхаючись".

@ask.cyp Порада молоді від Алли Борисівни Пугачової ! #кіпр#опитування#ask#лімасол#пугачова♬ оригінальний звук - Ask Cy

Алла Пугачова про війну в Україні

Легендарна співачка Алла Пугачова після початку повномасштабного вторгнення РФ різко дистанціювалася від політики Кремля і виступила проти війни в Україні. Вона покинула Росію і публічно підтримала свого чоловіка Максима Галкіна, який відкрито критикує дії Росії, звернувшись до Міністерства юстиції РФ із проханням визнати її "іноагентом" слідом за ним.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Про персону: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
18:28

Окупанти пошкодили першу в Україні велику ТЕС на біомасі - співзасновникФото

18:26

Плата за доставку газу в Україні: чи існує дієва пільга для пенсіонерів

18:01

"Заснув" під час звернення: в Білому домі зробили заяву про "хворобу" Трампа

