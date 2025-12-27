Відключення світла 28 грудня: де не буде електроенергії в неділю

Ви дізнаєтесь:
- Як вимикатимуть світло в неділю
- У яких регіонах 28 грудня діятимуть графіки відключень електроенергії
У неділю, 28 грудня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть у більшості областей. Про це повідомляє "Укренерго".
Зазначається, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.
"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.
Чи буде світло на Новий рік - прогноз експерта
Нардеп від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що станом на ранок 26 грудня в Україні продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії для побутових споживачів. Однак вже новорічну ніч усі українці, ймовірно, будуть святкувати зі світлом.
За словами нардепа, у ніч з 31 грудня на 1 січня світло у побутових споживачів з великою ймовірністю буде, адже у святкові дні промисловість в Україні не працює.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як писав Главред, 27 грудня, у Києві та Київській області, через ворожі атаки на енергетичні об’єкти, залишаються без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі. Виконуючий обов'язки міністра енергетики Артем Некрасов розповів, що ворог цілив по об'єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії. Атаки почалися вночі та тривали протягом дня.
Нещодавно експерт з енергетики, очільник Ліги Енергетичного Розвитку України Олександр Голіздра розповідав, чи вплинуть сильні морози на відключення світла. Він запевнив, що короткочасні морози на 2 доби не спричинять критичної ситуації.
Нагадаємо, Литва передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції в рамках механізму цивільного захисту ЄС. Отримана ТЕС зможе забезпечити світлом до 1 мільйона споживачів.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
