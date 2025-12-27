"Мамку підкосило": Леся Нікітюк повідомила про хворобу

Ведучій знадобиться медична допомога.

Леся Нікітюк захворіла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Ви дізнаєтеся:

Леся Нікітюк захворіла

Які в неї симптоми

Відома українська ведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками в Instagram, що відчуває проблеми зі здоров'ям. За словами телеведучої, вона стала хворіти занадто часто.

Леся опублікувала в Stories фото легкого супу, яким харчується під час нездужання, і пояснила, що стало причиною її поганого самопочуття. У Нікітюк піднялася температура до 39 градусів, проте інших ознак хвороби не з'явилося. Вона припустила, що захворіла на грип, але тести не підтвердили наявність вірусу.

відео дня

Леся Нікітюк про діагноз / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

"Мамку щось вдруге за 4 місяці підкосило. Роблю тести - немає ніякого грипу. А температура до 39", - поскаржилася знаменитість.

Телеведуча пообіцяла шанувальникам, що звернеться до лікаря і займеться лікуванням.

"Скоро чекап і терапія", - написала Нікітюк.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

