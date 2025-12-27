"Мамку підкосило": Леся Нікітюк повідомила про хворобу

Ви дізнаєтеся:
- Леся Нікітюк захворіла
- Які в неї симптоми
Відома українська ведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками в Instagram, що відчуває проблеми зі здоров'ям. За словами телеведучої, вона стала хворіти занадто часто.
Леся опублікувала в Stories фото легкого супу, яким харчується під час нездужання, і пояснила, що стало причиною її поганого самопочуття. У Нікітюк піднялася температура до 39 градусів, проте інших ознак хвороби не з'явилося. Вона припустила, що захворіла на грип, але тести не підтвердили наявність вірусу.
"Мамку щось вдруге за 4 місяці підкосило. Роблю тести - немає ніякого грипу. А температура до 39", - поскаржилася знаменитість.
Телеведуча пообіцяла шанувальникам, що звернеться до лікаря і займеться лікуванням.
"Скоро чекап і терапія", - написала Нікітюк.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що український актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно оголосив, хто виграв шоу "Холостяк" 2025, відреагував на чутки про возз'єднання зі своєю колишньою дівчиною Світланою Готочкіною. Він виклав в Instagram жарт, створений шанувальниками проєкту, і прокоментував його.
Також українські зірки показали наслідки атаки на Київ і розповіли, як пережили те, що відбувається. Дружина Віктора Павліка розповіла про наслідки удару терористичної РФ по столичному житловому комплексу, де зараз проживає родина артиста.
Вас може зацікавити:
- Хто став переможницею "Холостяка" - Цимбалюк приголомшив своїм вибором
- Інна Білень звернулася до фіналістки "Холостяка": "Особисте життя налагоджується"
- "Думала, що це кінець": українські зірки постраждали від удару по Києву
Про персону: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред