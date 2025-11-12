Зірка фільму "Брюс Всемогутній" померла в хоспісі - названа причина смерті

Ви дізнаєтеся:
- Померла Саллі Кіркленд
- Причина смерті акторки
Пішла з життя відома американська акторка та номінантка на премію "Оскар" Саллі Кіркленд. Зірка померла 11 листопада у віці 84 років, повідомляє NBC News.
За словами агента актриси Майкла Гріна, Саллі провела свої останні миті життя в хоспісі міста Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія, США.
За повідомленням джерела, акторку було госпіталізовано приблизно тиждень тому. Причиною стало падіння в душі, внаслідок якого Керкленд отримала травми ребер і стопи. Також уточнюється, що протягом останнього року актриса страждала від деменції.
Після госпіталізації Керкленд була переведена в хоспіс, оскільки її стан вимагав постійного медичного спостереження і паліативного догляду. У цей період актриса не залишалася одна: їй надавав моральну підтримку близький друг, який також був її колишнім учнем.
Саллі Кіркленд - чим знаменита
Американська акторка Саллі Кіркленд (нар. 31 жовтня 1941 року в Нью-Йорку) присвятила кіно і телебаченню понад 60 років свого життя, з'явившись у десятках проєктів. Широке визнання і світову увагу вона отримала після головної ролі у фільмі "Анна", за яку була удостоєна премії "Золотий глобус" і номінації на "Оскар". В її фільмографії також значаться другорядні ролі в таких культових картинах, як "Жало", "JFK" і комедія "Брюс Всемогутній".
