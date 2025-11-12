З пов'язкою на оці: Катерина Бужинська потрапила у лікарню

Ви дізнаєтесь:
Українська співачка Катерина Бужинська стурбувала прихильників своєю появою з пов’язкою на оці. Артистка опублікувала знімок у Facebook і розповіла про свій стан, який певний час приховувала від фанатів.
За словами Бужинської, вона отримала травму ока, що вимагала негайної госпіталізації. Однак співачка вирішила не скасовувати концерти й виступала у темних окулярах.
"За красивою картинкою артистки на сцені ховаються звичайні людські проблеми. Чотири концерти поспіль, чотири аншлаги я відпрацювала в затемнених окулярах, хоча всі лікарі одностайно наполягали на госпіталізації. Травма ока, яка вимагала негайного лікування. Але я не могла підвести своїх шанувальників — солдаути задовго до початку концертів, люди чекали", — розповіла Катерина.
Як уточнила Бужинська, причиною запалення стало інтенсивне використання контактних лінз під час гастролей. Через антисанітарні умови, у яких під лінзу могло потрапити щось стороннє, співачка пошкодила рогівку. Зараз артистка проходить лікування під наглядом кваліфікованих фахівців.
"Це не образ пірата, але духом я не падаю! Все буде добре", — заспокоїла прихильників Катерина Бужинська.
Про персону: Катерина Бужинська
Катерина Бужинська - українська співачка, мецко-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі 1998 року, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів із 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською.
