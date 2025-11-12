З пов'язкою на оці: Катерина Бужинська потрапила у лікарню

Катерина Бужинська розповіла, що приховувала від фанатів.

Катерина Бужинська в лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Бужинська

Українська співачка Катерина Бужинська стурбувала прихильників своєю появою з пов’язкою на оці. Артистка опублікувала знімок у Facebook і розповіла про свій стан, який певний час приховувала від фанатів.

За словами Бужинської, вона отримала травму ока, що вимагала негайної госпіталізації. Однак співачка вирішила не скасовувати концерти й виступала у темних окулярах.

Катерина Бужинська на концерті в темних окулярах / фото: facebook.com, Катерина Бужинська

"За красивою картинкою артистки на сцені ховаються звичайні людські проблеми. Чотири концерти поспіль, чотири аншлаги я відпрацювала в затемнених окулярах, хоча всі лікарі одностайно наполягали на госпіталізації. Травма ока, яка вимагала негайного лікування. Але я не могла підвести своїх шанувальників — солдаути задовго до початку концертів, люди чекали", — розповіла Катерина.

Як уточнила Бужинська, причиною запалення стало інтенсивне використання контактних лінз під час гастролей. Через антисанітарні умови, у яких під лінзу могло потрапити щось стороннє, співачка пошкодила рогівку. Зараз артистка проходить лікування під наглядом кваліфікованих фахівців.

Катерина Бужинська в лікарні / фото: facebook.com, Катерина Бужинська

"Це не образ пірата, але духом я не падаю! Все буде добре", — заспокоїла прихильників Катерина Бужинська.

Катерина Бужинська / інфографіка: Главред

Про персону: Катерина Бужинська Катерина Бужинська - українська співачка, мецко-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі 1998 року, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів із 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською.

