Три батальйони РФ "стерли в порошок": штурмовий полк ЗСУ зачищає місто на півдні

Олексій Тесля
27 грудня 2025, 19:19
Російським силам раніше вдалося проникнути в Гуляйполе, скориставшись складними погодними умовами і туманом.
ЗСУ зачищають Гуляйполе

Головне:

  • Тривають операції зі звільнення міста Гуляйполе від окупантів РФ
  • ЗСУ виявляють противника, ізолюють його в будівлях і ліквідовують

Підрозділ 425-го полку "Скала" увійшов до Гуляйполя Запорізької області та розпочав операції зі звільнення міста від окупантів РФ.

По позиціях противника інтенсивно наносяться удари із застосуванням безпілотників і артилерійських засобів, ідеться в повідомленні 425-го полку.

Зазначається, що основним завданням полку є виконання бойової місії з максимальним збереженням особового складу.

Також підкреслюється, що російським силам раніше вдалося проникнути в місто, скориставшись складними погодними умовами та туманом.

Деталі зачистки Гуляйполя

Наразі українські військові виявляють противника, ізолюють його в будівлях і ліквідують. В операції задіяні ударні дрони, FPV-апарати та артилерія, при цьому командування приділяє особливу увагу безпеці бійців.

Згідно з перехопленими радіопереговорами, противник уже зазнав значних втрат - повністю виведені з ладу два батальйони і близький до розгрому третій. Бойові дії в Гуляйполі тривають.

Гуляйполе
Гуляйполе

Ситуація в Гуляйполі: дані військових

Про ситуацію з бойовими діями в районі Гуляйполя Запорізької області повідомив представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

В ефірі телеканалу "Суспільне" він зазначив, що російські окупаційні війська роблять спроби вибити українські підрозділи з міста.

Бої на Запоріжжі: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що противник продовжує вести активні штурмові операції на Гуляйпільському напрямку. Підрозділи піхоти РФ намагаються порушити логістичне забезпечення міста і взяти Гуляйполе в півкільце.

Главред раніше писав, що за даними агентів Атеш серед військовослужбовців Збройних Сил країни-агресора Росії, деякі окупанти платять командирам чималі гроші, щоб ті їх не відправляли брати участь у боях на Запорізькому напрямку.

Нещодавно також група військовослужбовців РФ на Гуляйпільському напрямку здійснила спробу проникнення в тил українських захисників. Однак їх вчасно виявили та ліквідували.

Інші новини:

Про джерело: 425-й окремий штурмовий полк "Скала"

425-й окремий штурмовий полк "Скала" — формування військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України чисельністю в полк, повідомляє Вікіпедія.

Створений у 2022 році, свою назву отримав від позивного командира Юрія Гаркавого — "Скала".

В січні 2025 року стало відомо, що батальйон масштабовано до полку, зокрема розгортаються танковий та артилерійський підрозділи. Того ж місяця командира полку — підполковника Юрія Гаркавого відзначено орденом "Золота Зірка" та званням Герой України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область Фронт
Як закрити вже відкриту консервну банку за кілька секунд: крутий трюк

