Три батальйони РФ "стерли в порошок": штурмовий полк ЗСУ зачищає місто на півдні

- Тривають операції зі звільнення міста Гуляйполе від окупантів РФ
- ЗСУ виявляють противника, ізолюють його в будівлях і ліквідовують
Підрозділ 425-го полку "Скала" увійшов до Гуляйполя Запорізької області та розпочав операції зі звільнення міста від окупантів РФ.
По позиціях противника інтенсивно наносяться удари із застосуванням безпілотників і артилерійських засобів, ідеться в повідомленні 425-го полку.
Зазначається, що основним завданням полку є виконання бойової місії з максимальним збереженням особового складу.
Також підкреслюється, що російським силам раніше вдалося проникнути в місто, скориставшись складними погодними умовами та туманом.
Деталі зачистки Гуляйполя
Наразі українські військові виявляють противника, ізолюють його в будівлях і ліквідують. В операції задіяні ударні дрони, FPV-апарати та артилерія, при цьому командування приділяє особливу увагу безпеці бійців.
Згідно з перехопленими радіопереговорами, противник уже зазнав значних втрат - повністю виведені з ладу два батальйони і близький до розгрому третій. Бойові дії в Гуляйполі тривають.
Ситуація в Гуляйполі: дані військових
Про ситуацію з бойовими діями в районі Гуляйполя Запорізької області повідомив представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.
В ефірі телеканалу "Суспільне" він зазначив, що російські окупаційні війська роблять спроби вибити українські підрозділи з міста.
Бої на Запоріжжі: новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що противник продовжує вести активні штурмові операції на Гуляйпільському напрямку. Підрозділи піхоти РФ намагаються порушити логістичне забезпечення міста і взяти Гуляйполе в півкільце.
Главред раніше писав, що за даними агентів Атеш серед військовослужбовців Збройних Сил країни-агресора Росії, деякі окупанти платять командирам чималі гроші, щоб ті їх не відправляли брати участь у боях на Запорізькому напрямку.
Нещодавно також група військовослужбовців РФ на Гуляйпільському напрямку здійснила спробу проникнення в тил українських захисників. Однак їх вчасно виявили та ліквідували.
Про джерело: 425-й окремий штурмовий полк "Скала"
425-й окремий штурмовий полк "Скала" — формування військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України чисельністю в полк, повідомляє Вікіпедія.
Створений у 2022 році, свою назву отримав від позивного командира Юрія Гаркавого — "Скала".
В січні 2025 року стало відомо, що батальйон масштабовано до полку, зокрема розгортаються танковий та артилерійський підрозділи. Того ж місяця командира полку — підполковника Юрія Гаркавого відзначено орденом "Золота Зірка" та званням Герой України
