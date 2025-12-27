"Це нелегко": Половинкіна у сльозах прийняла поразку у фіналі "Холостяка"

Анастасія Половинкіна у фіналі програла Надін Головчук.

Тарас Цимбалюк і Анастасія Половинкіна - Холостяк 2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Половинкина

Ви дізнаєтеся:

Тарас Цимбалюк у фіналі попрощався з Анастасією Половинкиною

Як вона відреагувала на поразку

Учора, 26 грудня, в ефір вийшов фінал романтичного реаліті "Холостяк 14". В останньому випуску сезону Тарас Цимбалюк попрощався з Анастасією Половинкіною. Дівчина відреагувала на поразку в шоу "Холостяк" в Instagram.

Для перегляду фіналу Половинкіна зібрала компанію близьких друзів, серед яких була і колишня учасниця проекту Юлія Коренюк. Коли на екрані показали останню сцену Тараса й Анастасії, друзі винесли для неї величезний букет червоних троянд. Половинкіна не очікувала такого сюрпризу - на кадрах видно, як вона витирає сльози.

Анастасія Половинкіна - Холостяк фінал 2025 / фото: instagram.com, Анастасія Половинкина

Сама фіналістка стримано відреагувала на програш. У короткому підписі до відео вона зізналася, що їй було емоційно непросто дивитися фінальний випуск проєкту "Холостяк".

"Проживати цей день знову, це нелегко. Поки я не хочу це коментувати", - повідомила Анастасія.

Анастасія Половинкіна на шоу "Холостяк 14" / скрін із відео

Також дівчина подякувала за підтримку друзям, які вирішили зробити для неї приємним перегляд фіналу.

"Дякую всім, хто поруч", - написала Половинкіна.

Раніше Главред повідомляв, що відома українська ведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками в Instagram, що відчуває проблеми зі здоров'ям. За словами телеведучої, вона стала хворіти занадто часто. Вона припустила, що захворіла на грип, але тести не підтвердили наявність вірусу.

Також актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно оголосив, хто виграв шоу "Холостяк" 2025, відреагував на чутки про возз'єднання зі своєю колишньою дівчиною Світланою Готочкіною. Прихильники припускають, що актор пішов на проєкт "Холостяк" заради піару, а стосунки зі Світланою нібито продовжував.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

