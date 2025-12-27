РФ масовано атакувала Київ та область, є жертви та поранені: усі наслідки

Ворог цілеспрямовано атакував обʼєкти критичної інфраструктури, житло людей.

https://glavred.net/ukraine/rf-massirovanno-atakovala-kiev-i-oblast-est-zhertvy-i-ranenye-vse-posledstviya-10727444.html Посилання скопійоване

Росіяни направили на столицю та область десятки ракет та дронів / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

Головні тези:

У Києві двоє дітей постраждали - 9 і 16 років

Під ударом були обʼєкти генерації, ТЕЦ,ГЕС, житлові будинки, СТО і навіть озеро

У ніч і вранці 27 грудня російська армія атакувала Київ та область дронами і ракетами. Відомо про поранених та численні руйнування.

відео дня

За даним моніторів, починаючи з опівночі, агресор завдав комбінованого удару ракетами різних типів та сотнями дронів-камікадзе.

Балістичні "Іскандер-М/КН-23"

Аеробалістичні Х-47м2 "Кинджал"

Крилаті "Калібр" та "Іскандер-К"

Ракети Х-101, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160

Близько 500 БпЛА Shahed та їх аналогів

Основний напрямок

Ціллю ворога стало місто Київ. Під ударом опинилися:

об’єкти енергогенерації, ТЕЦ та ГЕС,

підстанції, житлові будинки,

станції техобслуговування,

навіть водойми.

За даними Нацполіції України, наразі відомо про травмування щонайменше десятьох людей, віком від 36 до 75 років. Серед них двоє неповнолітніх - 9 та 16 років.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред