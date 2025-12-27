РФ масовано атакувала Київ та область, є жертви та поранені: усі наслідки

Головні тези:
- У Києві двоє дітей постраждали - 9 і 16 років
- Під ударом були обʼєкти генерації, ТЕЦ,ГЕС, житлові будинки, СТО і навіть озеро
У ніч і вранці 27 грудня російська армія атакувала Київ та область дронами і ракетами. Відомо про поранених та численні руйнування.
За даним моніторів, починаючи з опівночі, агресор завдав комбінованого удару ракетами різних типів та сотнями дронів-камікадзе.
- Балістичні "Іскандер-М/КН-23"
- Аеробалістичні Х-47м2 "Кинджал"
- Крилаті "Калібр" та "Іскандер-К"
- Ракети Х-101, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160
- Близько 500 БпЛА Shahed та їх аналогів
Основний напрямок
Ціллю ворога стало місто Київ. Під ударом опинилися:
- об’єкти енергогенерації, ТЕЦ та ГЕС,
- підстанції, житлові будинки,
- станції техобслуговування,
- навіть водойми.
За даними Нацполіції України, наразі відомо про травмування щонайменше десятьох людей, віком від 36 до 75 років. Серед них двоє неповнолітніх - 9 та 16 років.
Новина доповнюється...
