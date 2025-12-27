Україну накриє сніг і штормовий вітер: синоптики попереджають про зимову негоду

Синоптикиня попередила про сніг і сильний штурмовий вітер.

Прогноз погоди на 28 грудня / Фото: УНІАН

Якою буде погода в Україні 28 грудня

Коли очікувати зніження температури

У неділю, 27 грудня, в Україні прогнозують сніг та сильний вітер. Пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, атмосферні фронти східного циклону принесуть сніг та мокрий сніг, що охопить більшість регіонів країни.

Температура повітря у неділю протягом дня підвищиться до -2...+3°C.

"Температура повітря поки що досить висока, протягом дня завтра від 2 морозу до 3 тепла. Вночі підмерзатиме, тому на дорогах вже вільно себе почуває ожеледиця, обережно!" - написала Діденко.

Погода у Києві 28 грудня

У Києві прогнозують сніг та мокрий сніг, а також сильний вітер. Температура вдень триматиметься близько нуля.

Погода на Новий рік 2026

В Україні переважатиме волога погода з періодичним снігом. Морози посиляться під Новий рік, із 30 грудня розпочнеться новий етап похолодання.

Діденко прогнозує, що відлига може повернутися вже невдовзі після свят.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода на Новий рік - прогноз експерта

Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт говорив, що у новорічну ніч українці зможуть побачити трішки снігу на землі.

За його словами, температура повітря в денні години буде в межах 0 градусів - 5. У нічні години трішки знижуватиметься температура. Водночас, найтепліше буде на півдні і заході країни.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у пʼятницю, 26 грудня, в Україні прогнозують сніг, сильний вітер, та хуртовини. Водночас, найменша ймовірність опадів у західних областях.

Водночас погода в Україні на вихідних, 27-28 грудня, буде вологою, хмарною, із періодичним невеликим мокрим снігом.

Як писав Главред, в Україну прийшла справжня зима. Погіршення погодних умов може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Таке попередження вранці 26 грудня опублікували в ДСНС.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

