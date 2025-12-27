Україну накриє сніг і штормовий вітер: синоптики попереджають про зимову негоду

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Україні 28 грудня
- Коли очікувати зніження температури
У неділю, 27 грудня, в Україні прогнозують сніг та сильний вітер. Пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, атмосферні фронти східного циклону принесуть сніг та мокрий сніг, що охопить більшість регіонів країни.
Температура повітря у неділю протягом дня підвищиться до -2...+3°C.
"Температура повітря поки що досить висока, протягом дня завтра від 2 морозу до 3 тепла. Вночі підмерзатиме, тому на дорогах вже вільно себе почуває ожеледиця, обережно!" - написала Діденко.
Погода у Києві 28 грудня
У Києві прогнозують сніг та мокрий сніг, а також сильний вітер. Температура вдень триматиметься близько нуля.
Погода на Новий рік 2026
В Україні переважатиме волога погода з періодичним снігом. Морози посиляться під Новий рік, із 30 грудня розпочнеться новий етап похолодання.
Діденко прогнозує, що відлига може повернутися вже невдовзі після свят.
Якою буде погода на Новий рік - прогноз експерта
Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт говорив, що у новорічну ніч українці зможуть побачити трішки снігу на землі.
За його словами, температура повітря в денні години буде в межах 0 градусів - 5. У нічні години трішки знижуватиметься температура. Водночас, найтепліше буде на півдні і заході країни.
Погода в Україні - новини за темою
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у пʼятницю, 26 грудня, в Україні прогнозують сніг, сильний вітер, та хуртовини. Водночас, найменша ймовірність опадів у західних областях.
Водночас погода в Україні на вихідних, 27-28 грудня, буде вологою, хмарною, із періодичним невеликим мокрим снігом.
Як писав Главред, в Україну прийшла справжня зима. Погіршення погодних умов може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Таке попередження вранці 26 грудня опублікували в ДСНС.
Читайте також:
- Після Різдва погода різко зміниться - до чого готуватися українцям
- До -13 градусів, сніг і штормовий вітер: Україну накрила негода
- Температура впаде ще більше: коли Україну накриє снігова хуртовина з морозами
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред