Хабарі за голосування в Раді: в НАБУ викрили злочинну групу нардепів

Імена фігурантів та суми хабарів поки не розголошуються.

НАБУ та САП провели операцію / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу

Слідчі дії проводились в межах операції під прикриттям

Учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді

НАБУ та САП провели операцію під прикриттям, у ході якої детективи викрили організовану злочинну групу. До її складу входили чинні нардепи. Про це повідомили в НАБУ.

Так, у суботу, 27 грудня, НАБУ повідомило про спільну операцію із прокурорами САП. Відомо, що слідчі дії провели в межах операції під прикриттям.

"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією НАБУ, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді України.

Імена фігурантів та суми поки не розголошуються. Слідчі обіцяють оприлюднити усі деталі згодом.

Пізніше в НАБУ написали, що співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України.

Зазначається, що доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві.

"Перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону", - наголосили в бюро.

Працівникам НАБУ перешкоджають / фото: t.me/nab_ukraine

Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

