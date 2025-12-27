Хабарі за голосування в Раді: в НАБУ викрили злочинну групу нардепів

Головне:
- НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу
- Слідчі дії проводились в межах операції під прикриттям
- Учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді
НАБУ та САП провели операцію під прикриттям, у ході якої детективи викрили організовану злочинну групу. До її складу входили чинні нардепи. Про це повідомили в НАБУ.
Так, у суботу, 27 грудня, НАБУ повідомило про спільну операцію із прокурорами САП. Відомо, що слідчі дії провели в межах операції під прикриттям.
"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України", - йдеться у повідомленні.
За інформацією НАБУ, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді України.
Імена фігурантів та суми поки не розголошуються. Слідчі обіцяють оприлюднити усі деталі згодом.
Пізніше в НАБУ написали, що співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України.
Зазначається, що доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві.
"Перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону", - наголосили в бюро.
Операції НАБУ - останні новини
Як повідомляв Главред, 5 грудня НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Тоді парламентарка від депутатської групи "За майбутнє" Ганна Скороход повідомила, що у її помешканні проводяться слідчі дії.
Також, раніше, НАБУ і САП повідомили про підозри фігурантам скандальної корупційної справи в енергетиці. Серед них і керівник злочинної організації. До злочинної організації входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен та інші особи.
Про джерело: НАБУ
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.
