Трамп з Зеленським зробили гучні заяви перед зустріччю в Флориді

Президент України прибуде до резидентції Мар-а-Лаго з оновленим мирним планом із 20 пунктів.

Зустріч Трампа з Зеленським

Головне:

Є хороший шанс досягти миру під час візиту Зеленського

Зеленський назвав сам факт зустрічі з Трампом ознакою прогресу

Україна очікує глибшого розуміння США щодо гарантій безпеки, ЗАЕС і територіальних питань

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення мирної угоди. Трамп бачить реальну можливість досягти миру між Росією та Україною. Про це він сказав у коментарі New York Post.

"Ну, я думаю, у нас є непогані шанси на це. Я думаю, що вони хочуть зробити це зараз, і я думаю, що Росія хоче це зробити. Але щоразу, коли один хоче це зробити, інший не хоче", - сказав Трамп у телефонній розмові з журналістами. відео дня

За словами американського президента, війна між Росією та Україною є найскладнішою з усіх, над врегулюванням яких йому доводилося працювати. Проте Трамп вірить, що її можна завершити дипломатичним шляхом.

Як повідомляється, президент Зеленський прибуде до Мар-а-Лаго з оновленою мирною ініціативою з 20 пунктів - адаптованою версією плану, який раніше готували представники команди Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Водночас у Кремлі наразі стримано реагують на пропозиції Києва. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив лише про "продовження діалогу".

Трамп також раніше зазначив, що поки не готовий підтримати український план без детального аналізу.

"У нього нічого немає, поки я не схвалю. Тож подивимося, що в нього є", - заявив Трамп.

Коментар Зеленського

Як пише РБК-Україна, президент України під час спілкування з журналістами заявив, що зустріч з американським колегою відбудеться у публічному форматі та стане свідченням прогресу в переговорах між Україною і Сполученими Штатами.

"Факт того, що завтра буде зустріч з Трампом, говорить про те, що прогрес є", - підкреслив Зеленський.

За його словами, для України було важливо, щоб американська сторона глибше зрозуміла українську позицію.

"Я думаю, що наші зустрічі допомогли їм в розумінні багатьох деталей, і щодо гарантій безпеки безумовно. Юридичної підтримки цих гарантій безпеки. Щодо ризиків домовленостей з росіянами, бо вони сьогодні можуть вже не працювати. Щодо деталей роботи ЗАЕС і інших територіальних сенсативних питань", - сказав Зеленський.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи справедливий мирний план - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в коментарі Главреду заявив, що двадцять пунктів мирного плану, оприлюдненого президентом України Володимиром Зеленським, не відповідають поняттю справедливого миру. Аналітик наголосив, що запропоновані пункти суперечать принципу справедливого миру, який передбачає покарання агресора.

"Справедливий мир для України означав би покарання агресора. Але ці пункти є винагородою агресора, а не покаранням. Це - покарання жертви агресії та примус її йти на поступки", - підкреслив він.

Горбач також не виключив, що обговорення цього плану може бути "димовою завісою", яка приховує поступки українськими інтересами. Водночас Горбач припустив, що Зеленський міг розраховувати на відмову Росії від цих пунктів, аби покласти відповідальність за зрив переговорів на Москву.

Зустріч Трампа з Зеленським - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський найближчим часом зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. За даними Kyiv Post, візит українського президента до США можливий 28 грудня, а зустріч відбудеться у резиденції Трампа у Флориді.

Лідери обговорять можливості мирного врегулювання війни та багатосторонній план за участі України, США, Європи й Росії, пише The Wall Street Journal. Ключовими темами залишаються безпекові гарантії, статус Запорізької АЕС і територіальні питання.

Як повідомляв Главред, український лідер наголосив, що проведення виборів або референдуму можливе лише за умови повної безпеки. За його словами, ідея виборів лунала з боку США та Росії, однак без безпечного неба, гарантій на всій території та присутності спостерігачів говорити про легітимне голосування неможливо.

