Після втрати Сіверська командирів двох бригад знімають за неправдиві доповіді - ЗМІ

Інна Ковенько
27 грудня 2025, 16:31оновлено 27 грудня, 17:12
Причиною звільнення є неправдиві доповіді командування про ситуацію на позиціях.
Головне:

  • Командирів 54 ОМБр та 10 ОГШБр знімають із посад після втрати Сіверська
  • Причиною звільнення є неправдиві доповіді про ситуацію на позиціях
  • На цьому напрямку створили тактичну групу "Соледар", яку очолив колишній комбриг 54-ї бригади Денис Майстренко

Після стрімкої втрати Сіверська на півночі Донецької області було ухвалено кадрові рішення щодо командирів 54-ї окремої механізованої та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригад ЗСУ.

Йдеться про полковника Олексія Коновала, який очолював 54 ОМБр, що обороняла місто, а також про полковника Володимира Потєшкіна - командира 10 ОГШБр, підрозділи якої діяли південніше Сіверська. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у Силах оборони.

Зазначається, що комбрига 54-ї Коновала вже зняли з посади, комбриг 10-ї Потєшкін перебуває на лікуванні, і, ймовірно, буде звільненим після повернення в підрозділ.

Як повідомило видання, причиною звільнення є неправдиві доповіді командування обох бригад. Вони звітували про утримання позицій у своїх смугах, на яких насправді вже тривалий час не було особового складу.

Брехня вийшла назовні в процесі стрімкої втрати всього міста, про захоплення Сіверська росіяни заявили 12 грудня.

54-та та 10-та бригади перебували в оперативному підпорядкуванні 11 армійського корпусу, який, за інформацією УП, довіряв доповідям бригадного командування. Перевіряючі від корпусу регулярно їздили в підрозділи, але невідповідності доповідей до реальної ситуації не виявляли, бо це постійно приховувалося.

У результаті угруповання військ "Схід" відсторонило 11-й корпус і його командира, бригадного генерала Сергія Сірченка, від управління ситуацією на Сіверському напрямку.

На цьому напрямку створили тактичну групу "Соледар", яку очолив колишній комбриг 54-ї бригади, а нині командир навчального центру "Десна", бригадний генерал Денис Майстренко. Співрозмовники УП дають йому позитивні характеристики.

До 54-ї та 10-ї бригад уже прибули перевіряльні комісії. Загальну опіку над тактичною групою "Соледар" також узяв командувач угруповання військ "Схід" бригадний генерал Дмитро Братішко.

Ситуація у Сіверську - останні новини

Главред повідомляв, що раніше російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області. Однак, заяви росіян не відповідають дійсності, в місті тривають активні бої. Про це йдеться у повідомляли в оперативному командуванні "Схід".

Заяви російського командування також спростував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Раніше, аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що Російські окупаційні війська активізували спроби просування в районі Сіверська. За словами аналатиків, ворог продовжував стягувати піхоту безпосередньо до міста, що створювало загрозу повільного переходу Сіверська під контроль окупантів.

Нагадаємо, 23 грудня аналітики DeepState повідомили, що російська окупаційна армія захопила повний контроль над містом Сіверськ Донецької області. Також під контроль РФ перейшов і населений пункт Грабовське на Сумщині.

