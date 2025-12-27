Рус
Чи буде стрімкий обвал гривні у 2026 році - економіст поділився прогнозом

Руслана Заклінська
27 грудня 2025, 22:32
Попри внутрішні проблеми ЄС, фінансова та військова допомога Україні збережеться.
Що буде з гривнею у 2026 році / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ключові тези економіста:

  • Глобальні економічні потрясіння 2026 року мало вплинуть на гривню
  • Фінансування України забезпечує міжнародна підтримка
  • Понад 60 країн і міжнародні організації продовжать підтримку

Глобальні економічні потрясіння, викликані митною політикою адміністрації Трампа та війною, матимуть мінімальний вплив на стабільність української гривні у 2026 році. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"На Україну ці глобальні економічні процеси мають мінімальний вплив через те, що наша країна має невеликий обсяг фінансових та економічних відносин із зовнішнім світом", - пояснив він.

Новак зазначив, що український експорт нині значно нижчий, а імпорт переважно пов’язаний із забезпеченням армії та сектору безпеки, що майже не залежить від світових фінансових ринків. Фінансування ж потреб України здійснюється в межах цілеспрямованої міжнародної підтримки за принципом "стільки, скільки потрібно".

Економіст також наголосив, що попри внутрішні проблеми в ЄС, загальний курс Європи на фінансову й військову підтримку України зберігається.

"Безумовно, в окремих європейських країнах у 2026 році будуть різновекторні політичні рухи, але, не дивлячись на це, фінансова і військова підтримка нашої країни збережеться у переважній більшості країн, які сьогодні складають коаліцію підтримки України (а це понад 60 країн світу та практично всі міжнародні організації)", - додав Новак.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара в 2026 році - прогноз економіста

Економіст Андрій Новак прогнозує, що у 2026 році курс гривні залишатиметься стабільним. За його словами, Нацбанк має ресурси утримати долар не вище 45 грн, а найімовірніше - близько 42 грн, як наприкінці 2025 року.

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 29 грудня Національний банк України підвищив курс основних валют. Долар подорожчав на близько 13 копійок, а євро на 12 копійок.

Також НБУ контролює ситуацію через інтервенції: річна інфляція знизилася до 9,3% і до кінця року очікується нижче 10%. Експерт Тарас Лєсовий прогнозує з 29 грудня по 4 січня курс долара 41,8-42,4 грн, а євро 48,5-49,75 грн на міжбанку.

Як повідомляв Главред, експерт Олександр Хмелевський зазначає, що завдяки іноземним позикам і кредиту ЄС у 90 млрд євро Нацбанк матиме ресурси для валютних інтервенцій. У січні 2026 року курс долара на міжбанку прогнозують у межах 42-43 грн.

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Андрій Новак курс валют курс гривні курс долара
