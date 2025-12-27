Більше варіантів немає: Зеленський назвав 'червоні лінії' України в перемовинах

Зеленський підкреслив, що Росія демонструє бажання продовжувати війну.

https://glavred.net/war/bolshe-variantov-net-zelenskiy-nazval-krasnye-linii-ukrainy-v-peregovorah-10727516.html Посилання скопійоване

Зеленський про завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

Україна має "червоні лінії" в мирних переговорах

Вони стосуються територій, ЗАЕС та гарантії безпеки

Україна йде на все, що може зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський назвав чіткі "червоні лінії" для України в мирних переговорах перед зустріччю президентів у США. Йдеться про територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки. Про це він розповів, відповідаючи на питання журналістів.

"Безумовно, є червоні лінії для України, і я впевнений, що є компромісні пропозиції американців, знаємо їх, ну і, напевно, у ворога нашого також є свої цілі. Усі ці питання дуже чутливі. Це і території, і ЗАЕС. Ви знаєте моє відношення - юридично ми нічого визнавати не будемо за будь-яких умов. Якщо буде оновлення підходів, безумовно, перед тим чи іншим рішенням ми будемо комунікувати з народом", - заявив глава держави. відео дня

За його словами, питання обговорення з суспільством: це референдум або ті чи інші законодавчі зміни.

"Але найголовніше - це гарантії безпеки. Окрім територіальних питань, ЗАЕС, є гарантії безпеки, які для нас дуже важливі", - уточнив президент.

Можливість припинення вогню і завершення війни

Зеленський також нагадав, що Україна не починала цю війну, це зробила - Росія.

"Україна підтримала пропозицію президента Трампа щодо припинення вогню. Україна пішла на багато різних компромісів і в цьому є фіксація в наших домовленостях, в робочих домовленостях, в нашому 20-пунктному плані. Україна йде на все, що може зупинити цю війну. Це говорить про те, що для нас пріоритет номер один або єдиний пріоритет - це закінчення війни", - додав він.

Український лідер підкреслив, що поки Україна хоче миру, Росія демонструє бажання продовжувати війну.

"І якщо весь світ, Європа і Америка, буде на нашому боці, ми всі разом зупинимо Путіна. Бо всі ми разом будемо хотіти одного - закінчення війни, нормального миру, сталого миру, безпечного для всього світу", - каже президент України.

На його думку, якщо США чи Європа будуть на боці Росії, це значить, що буде продовження війни.

"Тут немає більше варіантів. Є варіант А - закінчення війни якнайшвидше, зупинка Росії - або продовження війни. І це ризик для всіх країн світу, бо Росія не зупиниться, незважаючи на будь-які договори, на будь-які красномовні їхні меседжі. Вони не зупиняться на Україні", - підсумував глава держави.

Чи приведуть переговори до миру – думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу і не можуть привести до реальних результатів.

За його словами, ключова проблема - неналежний склад делегацій і формат зустрічей.

Горбач також додав, що нинішній мирний план - нереалістичний, і він не може бути виконаний.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявляв, що Україна, США і Росія "дійсно наблизилися" до рішення для завершення війни. Однак він цинічно звинуватив Україну та Євросоюз у тому, що вони нібито не хочуть домовлятися і "подвоїли зусилля", щоб зірвати переговорний процес.

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер говорив, що російсько-українська війна "ближча, ніж будь-коли" до свого завершення. Мирне врегулювання можливе в найближчі 90 днів.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький прокоментував імовірність завершення війни у 2026 році. Він підкреслив, що в цьому питанні багато чого залежатиме від переговорного процесу, а також від нашої стійкості як на фронті, так і в тилу.

Читайте також:

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред