Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Після чуток про заручини: 29-річний бойфренд став перед Мадонною на одне коліно

Анна Підгорна
12 листопада 2025, 09:15
68
Мадонна та Акім Морріс мають дуже щасливий вигляд разом.
Мадонна, Аким Моррис
Мадонна виходить заміж - співачка показала пропозицію від Акіма Морріса / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna, tiktok.com/@madonna

Коротко:

  • Мадонні та Акіму Моррісу приписують заручини
  • Співачка відреагувала на чутки про майбутнє весілля

На початку листопада в зарубіжних таблоїдах з'явилася новина про те, що 67-річна Мадонна і 29-річний футболіст Акім Морріс заручені. Інсайдери стверджують, що пара нібито вже готується до весілля - обирає місце для церемонії та обговорює деталі шлюбного контракту.

Самі закохані, які почали зустрічатися в липні 2024 року, лише зараз вирішили прокоментувати чутки про майбутнє одруження. І зробили це досить ефектно.

відео дня

На сторінці Мадонни в TikTok з'явилося відео, на якому Акім стоїть перед нею на одному коліні, і простягає коробочку з обручкою. Здивована поп-діва дістає прикрасу, надягає її на безіменний палець, а потім показує в камеру середній - каблучкою виявився брелок із футбольним м'ячем. "Я сказала "Гол", - підписала відео Мадонна.

Утім, загадка залишається - чи є ролик спростуванням чуток про її заручини з Акімом Моррісом, чи є спробою відволікти всіх від їхнього особистого життя.

Мадонна, Аким Моррис
Мадонна виходить заміж - співачка показала пропозицію від Акіма Морріса / фото: tiktok.com/@madonna
Мадонна, Аким Моррис
Мадонна виходить заміж - співачка показала пропозицію від Акіма Морріса / фото: tiktok.com/@madonna

Дивіться відео жартівливого освідчення, яке розіграли Мадонна та Акім Морріс:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що оскароносний режисер і актор Квентін Тарантіно повернеться в кіно після тривалої паузи. Кінематографіст візьме участь у цікавому проекті.

Також Емма Хемінг, модель, активістка і дружина Брюса Вілліса, розповіла про першу ознаку хвороби актора. У 2023 році Міцному Горішку діагностували лобно-скроневу деменцію.

Читайте також:

Про персону: Мадонна

Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й акторка. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Мадонна шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Досягла екстремального рівня: Україну накрила 8-бальна магнітна буря

Досягла екстремального рівня: Україну накрила 8-бальна магнітна буря

10:49Синоптик
Щось пішло не так: армія РФ в авральному порядку перекидає сили під Покровськ

Щось пішло не так: армія РФ в авральному порядку перекидає сили під Покровськ

10:47Фронт
Три кроки до поневолення: у Foreign Affairs розкрили кремлівський план щодо України

Три кроки до поневолення: у Foreign Affairs розкрили кремлівський план щодо України

10:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Помер скандальний український політик і екснардеп Балашов - що відомо

Помер скандальний український політик і екснардеп Балашов - що відомо

Зима здивує українців: синоптики розповіли, якою буде погода

Зима здивує українців: синоптики розповіли, якою буде погода

Останні новини

10:49

Досягла екстремального рівня: Україну накрила 8-бальна магнітна буря

10:48

Перестаньте говорити "приторний": названо реальні українські синоніми до словаВідео

10:47

Щось пішло не так: армія РФ в авральному порядку перекидає сили під Покровськ

10:44

Зірка фільму "Брюс Всемогутній" померла в хоспісі - названа причина смерті

10:42

Три кроки до поневолення: у Foreign Affairs розкрили кремлівський план щодо України

Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового рокуЦіни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
10:38

У Китаї приборкали нове джерело енергії: США і Європа пасуть задніх

10:36

Росіяни атакували кілька областей України: є загиблі та постраждалі, зруйновано інфраструктуруФото

10:04

Обговорити мир в чатику: Кислиця озвучив абсурдні пропозиції РФ на переговорах

09:53

Наступ на Мирноград і Покровськ: в ISW попереджають про тяжкі бої та великі втрати РФ

Реклама
09:43

Дочка покійної Заворотнюк стала її точною копією

09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 листопада: Ракам - час для себе, Левам - більше зусиль

09:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 листопада (оновлюється)

09:15

Після чуток про заручини: 29-річний бойфренд став перед Мадонною на одне коліноВідео

09:12

РФ готує нове кільце оточення на ще одному напрямку фронту: деталі

08:43

Росіянам відключають інтернет, почали з УльяновськаПогляд

08:34

Астрологи назвали найбільш дратівливі звички кожного знака зодіаку

08:28

Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

Відключення світла в Україні - графіки на 12 листопада (оновлюється)

08:16

Саміт в Будапешті все ще в силі: Орбан озвучив, коли зустрінуться Трамп і Путін

Реклама
07:56

Було три "прильоти": дрони атакували хімпідприємство в Ставропольському краї РФВідео

07:07

Мирний план Трампа провалився: як і коли закінчиться війна в Україні - The Atlantic

06:11

Коли краще за все садити дерева: фахівці дали однозначну відповідь

06:10

В Росії стартувала скрита мобілізація: яка загрозаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з кухарем на кухні за 23 секунди

05:23

Навіщо смажити гречку перед варінням: секретний трюк досвідчених господинь

04:45

"Підуть на психотерапію": у дітей Тодоренко виникла серйозна проблема

03:47

Чи можуть еліти РФ виступити проти Путіна - ексспівробітник СБУ поставив вердиктВідео

03:18

Одна ложка - і буде "шапка" з квітів: найефективніша та найбюджетніша підгодівля для рослинВідео

02:55

Два знаки зодіаку на порозі важливих змін у житті: хто зробить доленосний вибір

02:28

Розкрито спосіб уповільнити старіння: вчені вразили результатами досліджень

02:14

РФ знову заговорила про відновлення переговорів з Україною: які умови Кремля

01:55

"Він не може вирватися": Kazka Заріцька вперше розповіла про службу батька в ЗСУ

01:30

Актор-красунчик покинув Кайлі Дженнер після 2.5 років разом - ЗМІ

01:13

Температура підскочить без конвектора: лайфхак з минулого, який збереже теплоВідео

00:09

ЄС готує хід щодо вступу України: що обговорять європейські міністри у Львові

11 листопада, вівторок
23:38

Ексспівробітник СБУ назвав найбільший страх Путіна: чого боїться лідер Кремля

23:26

"Буду йти до вагітності": Alyona Alyona заговорила про дітей

22:54

Ілля Забарний отримав несподівану оцінку в ПСЖ: про що йдеться

22:52

Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

Реклама
22:07

Удари ракетами Фламінго по росіянах - Сирський зробив гучну заяву про фронт

22:00

Свята наближаються, а ціни зростають: які продукти "вдарять" по гаманцю

21:42

Вінегрет "відпочиває": рецепт несподівано смачного салату з трьох продуктів

21:41

"Спочатку ховав руку, а тепер працюю і їжджу на мотоциклі": як ГО "Фундація Течія" допомогла військовому повернутись до активного життя завдяки протезу актуально

21:12

Вся валюта різко "злетіла": новий курс валют на 12 листопада

21:02

Водії роблять це майже щодня: які дії допомагають батареї електрокар "старіти"

20:51

Скоро увірветься нове похолодання: українців попередили про раптове погіршення погоди

20:34

Господарям на замітку — коли кішка стає дорослою і перестає рости, названо терміниВідео

20:28

Незвичайний суп зі звичайної картоплі - шикарний рецептВідео

20:26

На фоні корупційного скандалу: Кабмін розпустив Наглядову раду "Енергоатома"

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти