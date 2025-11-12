Після чуток про заручини: 29-річний бойфренд став перед Мадонною на одне коліно

Мадонна та Акім Морріс мають дуже щасливий вигляд разом.

Мадонна виходить заміж - співачка показала пропозицію від Акіма Морріса / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna, tiktok.com/@madonna

Коротко:

Мадонні та Акіму Моррісу приписують заручини

Співачка відреагувала на чутки про майбутнє весілля

На початку листопада в зарубіжних таблоїдах з'явилася новина про те, що 67-річна Мадонна і 29-річний футболіст Акім Морріс заручені. Інсайдери стверджують, що пара нібито вже готується до весілля - обирає місце для церемонії та обговорює деталі шлюбного контракту.

Самі закохані, які почали зустрічатися в липні 2024 року, лише зараз вирішили прокоментувати чутки про майбутнє одруження. І зробили це досить ефектно.

На сторінці Мадонни в TikTok з'явилося відео, на якому Акім стоїть перед нею на одному коліні, і простягає коробочку з обручкою. Здивована поп-діва дістає прикрасу, надягає її на безіменний палець, а потім показує в камеру середній - каблучкою виявився брелок із футбольним м'ячем. "Я сказала "Гол", - підписала відео Мадонна.

Утім, загадка залишається - чи є ролик спростуванням чуток про її заручини з Акімом Моррісом, чи є спробою відволікти всіх від їхнього особистого життя.

Мадонна виходить заміж - співачка показала пропозицію від Акіма Морріса / фото: tiktok.com/@madonna

Мадонна виходить заміж - співачка показала пропозицію від Акіма Морріса / фото: tiktok.com/@madonna

Дивіться відео жартівливого освідчення, яке розіграли Мадонна та Акім Морріс:

Про персону: Мадонна Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й акторка. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

