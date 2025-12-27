'Дуже важка ситуація': у ЗСУ розкрили напрямок наступу РФ на півдні

Росіяни прагнуть відрізати логістику ЗСУ, штурмуючи Варварівку і Добропілля, які розташовані поблизу.

https://glavred.net/ukraine/ochen-tyazhelaya-situaciya-v-vsu-raskryli-napravlenie-nastupleniya-rf-na-yuge-10727522.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки РФ на півдні / Колаж: Главред, фото: 66 ОМБр, 22 ОМБр

Головне:

РФ намагається витіснити підрозділи Сил оборони

Армія РФ завдає авіаційних ударів по Гуляйполю

Про бої в районі Гуляйполя Запорізької області розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Як підкреслив він в ефірі "Суспільного", окупаційна армія РФ намагається витіснити Сили оборони з цього населеного пункту.

відео дня

За словами українського офіцера, росіяни прагнуть відрізати логістику міста, штурмуючи Варварівку та Добропілля, які розташовані поблизу.

Він повідомив також, що армія РФ завдає авіаційних ударів по Гуляйполю, щоб спробувати відрізати логістичні шляхи, що ведуть до цього населеного пункту.

"У Гуляйполі ситуація дуже важка. За минулу добу (26 грудня - Ред.) на Гуляйпільському напрямку 31 бойове зіткнення. Противник не припиняє там штурмові та інфільтраційні дії, намагається витіснити Сили оборони з Гуляйполя, з міських кварталів", - поінформував представник ЗСУ.

Волошин також додав, що росіяни також планують здійснити дистанційне мінування логістичних шляхів, що ведуть до Гуляйполя. Таким чином, загарбники хочуть відрізати українські підрозділи, які обороняють місто.

/ Інфографіка: Главред

Бої за Гуляйполе: дані ЗСУ

За інформацією представника Сил оборони півдня Владислава Волошина, противник продовжує вести активні штурмові операції на Гуляйпільському напрямку.

Підрозділи піхоти РФ намагаються порушити логістичне забезпечення міста і взяти Гуляйполе в півкільце зі східного та північно-східного боків, щоб надалі увійти в межі населеного пункту.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що більшість солдатів РФ із пораненнями перекидають на Запорізький напрямок. Їх кидають у штурми замість того, щоб демобілізувати.

Главред раніше писав, що за даними агентів Атеш серед військовослужбовців Збройних Сил країни-агресора Росії, деякі окупанти платять командирам чималі гроші, щоб ті їх не відправляли брати участь у боях на Запорізькому напрямку.

Нещодавно також група військовослужбовців РФ на Гуляйпільському напрямку здійснила спробу проникнення в тил українських захисників. Однак їх вчасно виявили та ліквідували.

Інші новини:

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред