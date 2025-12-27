Війська РФ поступаються: Путін відкрито назвав перевагу України на фронті

Росія хоче скоротити технологічне відставання від України.

https://glavred.net/war/voyska-rf-ustupayut-putin-otkryto-nazval-preimushchestvo-ukrainy-na-fronte-10727438.html Посилання скопійоване

Росія відстає у сфері важких дронів / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org

Ключові тези:

Росія відстає від України у сфері важких дронів

Це визнав навіть диктатор Володимир Путін

Російські компанії вже анонсували роботу над важкими транспортними дронами

Країна-агресор Росія визнає відставання у сфері важких дронів на тлі активного застосування таких технологій Україною. Через це в російській армії починають розробляти нові платформи для перевезення вантажів і ударних завдань. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що на нещодавній "прямій лінії" російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська поступаються Україні за кількістю дронів типу "Баба-Яга".

відео дня

Він підкреслив, що Україна має перевагу в цьому сегменті, що створює тиск на російську армію і стимулює розвиток нових технологій для заповнення прогалини.

Після цього компанія "Дронакс" анонсувала роботу над важкими транспортними дронами, здатними підіймати вантажі вагою до 100 кг.

Представники компанії зазначають, що нові платформи дадуть змогу російським військам "охоплювати нові сценарії застосування з перевезенням особливо великих вантажів".

В Defense Express додають, що прикладом слугує дрон ЧК-15СВО, що має вантажопідйомність до 100 кг, який нещодавно пройшов випробування. Він оснащений системою для скидання вантажів і протитанкових мін ТМ-62, що, за словами розробників, є якісним стрибком порівняно з попередніми платформами для малих вантажів.

"Росія продовжує розвивати низку різних проєктів важких безпілотників, прагнучи скоротити технологічне відставання від України", - йдеться у повідомленні.

Росія модернізує дрони

В Головному управлінні розвідки говорили, що армія країни-терориста Росії модернізувала FPV-камікадзе "Молнія", який тепер використовують і для повітряної розвідки. РФ оснастила його камерою з тривісною стабілізацією та терміналом Starlink.

Окрім курсової FPV-камери, безпілотник отримав додаткову китайську камеру SIYI ZR10 із десятикратним оптичним зумом і тривісною стабілізацією.

Нові дрони РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що країна-агресор Росія все частіше почала застосовувати швидкі реактивні дрони під час атак на Україну.

Український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" говорив, що російські окупанти почали застосовувати нові іранські дрони. Такий "Шахед" 107 уже помітили над Сумами.

Читайте також:

Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред