У частині Києва діють екстрені відключення світла, а третина Києва без опалення

- У Києві запроваджено аварійні відключення електроенергії
- Відновлювальні роботи розпочнуться після поліпшення ситуації з безпекою
Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру вночі та вранці 27 грудня в кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії.
Близько 08:30 у "Київ Цифровому" з'явилось повідомлення про те, що у столиці не діють графіки відключення електроенергії.
"Погодинні графіки під час екстрених відключень не діють, — зазначається у додатку.
У дописі ДТЕК у Telegram йдеться, що на лівому березі Києва застосовані екстрені відключення. В разі змін, жителів столиці будуть оперативно інформувати.
Ракетний удар по Україні - останні новини
У ніч на 27 грудня країна-агресор РФ атакувала Україну дронами та ракетами. У низці регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БпЛА.
Основний напрямок атаки - Київ та область.
Вже відомо про 8 постраждалих у Києві. Пʼятьох із них медики госпіталізували. Про це написав мер столиці Віталій Кличко.
Відомо також, що у Дніпровському районі влучання в ДЕПО. Крім того, БпЛА влучив в 18-поверховий будинок, пожежа на третьому поверсі. На пʼятому поверсі під завалами може бути людина. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
О 09:09 мер Києва заявив, що внаслідок атаки без теплопостачання наразі майже третина столиці.
