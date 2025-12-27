У частині Києва діють екстрені відключення світла, а третина Києва без опалення

Аварійні відключення буде скасовано після стабілізації роботи енергосистеми.

https://glavred.net/ukraine/rf-bet-po-energetike-v-ukraine-vvedeny-ekstrennye-otklyucheniya-sveta-detali-10727432.html Посилання скопійоване

Масована атака на енергетику: де в Україні діють аварійні відключення / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Основне

У Києві запроваджено аварійні відключення електроенергії

Відновлювальні роботи розпочнуться після поліпшення ситуації з безпекою

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру вночі та вранці 27 грудня в кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Близько 08:30 у "Київ Цифровому" з'явилось повідомлення про те, що у столиці не діють графіки відключення електроенергії.

відео дня

"Погодинні графіки під час екстрених відключень не діють, — зазначається у додатку.

У дописі ДТЕК у Telegram йдеться, що на лівому березі Києва застосовані екстрені відключення. В разі змін, жителів столиці будуть оперативно інформувати.

Ракетний удар по Україні - останні новини

У ніч на 27 грудня країна-агресор РФ атакувала Україну дронами та ракетами. У низці регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БпЛА.

Основний напрямок атаки - Київ та область.

Вже відомо про 8 постраждалих у Києві. Пʼятьох із них медики госпіталізували. Про це написав мер столиці Віталій Кличко.

Відомо також, що у Дніпровському районі влучання в ДЕПО. Крім того, БпЛА влучив в 18-поверховий будинок, пожежа на третьому поверсі. На пʼятому поверсі під завалами може бути людина. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

О 09:09 мер Києва заявив, що внаслідок атаки без теплопостачання наразі майже третина столиці.

Варто також прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред