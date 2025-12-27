"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

Експерт запевняє, що якщо є можливість економити більше, то зараз найкращий час купувати нерухомість і землю.

Економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Якщо говорити про те, як краще зберігати заощадження українцям у 2026 році, слід враховувати кілька моментів.

Порадами в інтерв'ю Главреду поділився голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"По-перше, чи є взагалі в людини можливість робити заощадження. По-друге, якщо така можливість є, то в яких обсягах людина може економити кошти. По-третє, чого саме людина хоче від заощадження - просто зберегти гроші та максимально їх захистити чи заробити на них", - зазначив експерт.

За його словами, залежно від цього слід обирати стратегію і тактику поведінки з фінансовими ресурсами.

"Якщо є можливість робити заощадження, і вони не надто великі, то рекомендую їх зберігати не "під подушкою", а в комерційних банках, що входять до десятки найбільших банків України, та ділити суму на три рівних "кошики": гривня, долар і євро, або інші "тверді валюти". У гривнях ви отримаєте найвищий відсоток, а, тримаючи кошти в доларі, євро чи іншій "твердій валюті", ви захищаєте себе від девальвації та інфляції. Таким чином можна максимально захиститися й отримати більш-менш пристойний дохід", - пояснив Новак.

Експерт запевняє, що якщо є можливість заощаджувати більше, то зараз найкращий час купувати нерухомість і землю, оскільки на них сьогодні в Україні мінімальні ціни, нижчими вони вже не будуть (вони вже й так на рівні собівартості або нижче).

"Тому якщо є можливість купувати нерухомість (житлову, промислову, складську тощо), це варто робити. Якщо ресурсів менше, то варто купувати земельні ділянки. Після завершення війни ці активи зростатимуть у ціні, тож ви не тільки не прогадаєте, а й добре виграєте.

За його словами, зберігається ризик руйнування нерухомості під час війни, але, по-перше, тут працює державна програма компенсації збитків, а, по-друге, "хто не ризикує, той не п'є шампанське".

"А от вкладати гроші в криптовалюту я б точно не радив зараз. Адже зараз ми спостерігаємо надзвичайну мінливість і непрогнозованість цього ринку. Тому не варто гратися з криптовалютами, особливо якщо ви не розумієтеся на цьому", - підсумував експерт.

Долар США, курс долара, інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що навіть якщо центральний банк не підвищить ставки в 2026 році, стратеги Morgan Stanley прогнозують зростання євро до 1,30 долара до другого кварталу 2026 року.

Раніше повідомлялося, що на валютному ринку України до кінця поточного тижня, тобто 28 грудня, очікується відносна рівновага, незважаючи на зовнішні чинники, які могли б викликати коливання.

Напередодні повідомлялося, що до кінця тижня щоденні курсовіколивання становитимуть на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, а в обмінних пунктах - до 0,3 грн.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак - український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му - був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

