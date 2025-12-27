Майданчик для пуску біля кордону: названо місце розміщення Орєшніка в Білорусі

Зафіксовані будівельні роботи та елементи інфраструктури відповідають об'єктам стратегічних ракетних сил Росії.

У Білорусі планують розмістити ракети "Орєшнік" / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Головне:

РФ готує майданчик для розміщення " Орєшніка " на сході Білорусі

Орєшніка Мобільні пускові установки можуть перебувати в районі міста Кричев

Росія, імовірно, готує майданчик для розміщення гіперзвукових балістичних ракет Орєшнік, які можуть оснащуватися ядерними боєзарядами, на території колишнього військового аеродрому на сході Білорусі.

Такого висновку дійшли американські аналітики після вивчення супутникових знімків, повідомляє Reuters.

Розкрито місце розміщення "Орєшніка"

Експерти, які проаналізували зображення компанії Planet Labs, вважають з високою часткою ймовірності, що мобільні пускові установки можуть перебувати в районі міста Кричев. За їхньою оцінкою, зафіксовані будівельні роботи та елементи інфраструктури відповідають об'єктам стратегічних ракетних сил Росії.

Серед характерних ознак:

залізнична ділянка, що охороняється, для доставки техніки;

замаскований майданчик, який фахівці розглядають як можливу точку запуску.

Джерела Reuters зазначають, що висновки дослідників загалом збігаються з даними американської розвідки. Водночас аналітики наголошують: розміщення таких ракет у Білорусі має насамперед політико-демонстративний характер і посилює фактор ядерного тиску на Європу.

Деталі перекидання нових ракет до Білорусі

Раніше Володимир Путін заявляв про плани розгорнути "Орєшнік" в Білорусі, а Олександр Лукашенко говорив про можливе розміщення до десяти пускових установок без зазначення конкретних локацій. У Мінську стверджують, що цей крок не змінює баланс сил у регіоні і є відповіддю на дії Заходу.

Зазначається, що можливе розгортання відбувається напередодні закінчення терміну дії договору СНО-3 - останньої угоди між США і Росією щодо обмеження стратегічних ядерних озброєнь. На думку низки експертів, Москва таким чином намагається стримати країни НАТО від подальших поставок Україні далекобійної зброї.

Запити Reuters про коментарі залишилися без конкретних відповідей: російська сторона не відреагувала оперативно, Білорусь відмовилася від коментарів, а американські відомства утрималися від заяв.

Розміщення "Орєшніка" в Білорусі: дані СЗР

Росія як країна, що веде агресивну політику, розгорнула в Білорусі балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", повідомив глава Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

За його словами, цей ракетний комплекс націлений насамперед на європейські держави. У такий спосіб Москва намагається посилити політико-військовий вплив на Європу і одночасно підвищити захищеність системи "Ліщина" від можливих ударів.

Раніше повідомлялося про те, що російські ракети Орєшнік з'являться на секретній базі в Білорусі. У Білорусі почалося будівництво нової військової бази біля Мінська, проте в публічному просторі немає жодних згадок про це будівництво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Орєшнік вже на бойовому чергуванні в Білорусі. З Білорусі до Києва "Ліщина" може долетіти менше ніж за 2 хвилини.

Як повідомляв Главред, ракети "Орєшнік" мають дальність польоту "5000 кілометрів, з "мертвою зоною" близько 700 кілометрів", тому європейцям, особливо у Східній Європі, потрібно звернути на це увагу.

