Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Майданчик для пуску біля кордону: названо місце розміщення Орєшніка в Білорусі

Олексій Тесля
27 грудня 2025, 17:26
39
Зафіксовані будівельні роботи та елементи інфраструктури відповідають об'єктам стратегічних ракетних сил Росії.
Майданчик для пуску біля кордону: названо місце розміщення Орєшніка в Білорусі
У Білорусі планують розмістити ракети "Орєшнік" / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Головне:

  • РФ готує майданчик для розміщення "Орєшніка" на сході Білорусі
  • Мобільні пускові установки можуть перебувати в районі міста Кричев

Росія, імовірно, готує майданчик для розміщення гіперзвукових балістичних ракет Орєшнік, які можуть оснащуватися ядерними боєзарядами, на території колишнього військового аеродрому на сході Білорусі.

Такого висновку дійшли американські аналітики після вивчення супутникових знімків, повідомляє Reuters.

відео дня

Розкрито місце розміщення "Орєшніка"

Експерти, які проаналізували зображення компанії Planet Labs, вважають з високою часткою ймовірності, що мобільні пускові установки можуть перебувати в районі міста Кричев. За їхньою оцінкою, зафіксовані будівельні роботи та елементи інфраструктури відповідають об'єктам стратегічних ракетних сил Росії.

Серед характерних ознак:

  • залізнична ділянка, що охороняється, для доставки техніки;
  • замаскований майданчик, який фахівці розглядають як можливу точку запуску.

Джерела Reuters зазначають, що висновки дослідників загалом збігаються з даними американської розвідки. Водночас аналітики наголошують: розміщення таких ракет у Білорусі має насамперед політико-демонстративний характер і посилює фактор ядерного тиску на Європу.

Деталі перекидання нових ракет до Білорусі

Раніше Володимир Путін заявляв про плани розгорнути "Орєшнік" в Білорусі, а Олександр Лукашенко говорив про можливе розміщення до десяти пускових установок без зазначення конкретних локацій. У Мінську стверджують, що цей крок не змінює баланс сил у регіоні і є відповіддю на дії Заходу.

Зазначається, що можливе розгортання відбувається напередодні закінчення терміну дії договору СНО-3 - останньої угоди між США і Росією щодо обмеження стратегічних ядерних озброєнь. На думку низки експертів, Москва таким чином намагається стримати країни НАТО від подальших поставок Україні далекобійної зброї.

Запити Reuters про коментарі залишилися без конкретних відповідей: російська сторона не відреагувала оперативно, Білорусь відмовилася від коментарів, а американські відомства утрималися від заяв.

Розміщення "Орєшніка" в Білорусі: дані СЗР

Росія як країна, що веде агресивну політику, розгорнула в Білорусі балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", повідомив глава Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

За його словами, цей ракетний комплекс націлений насамперед на європейські держави. У такий спосіб Москва намагається посилити політико-військовий вплив на Європу і одночасно підвищити захищеність системи "Ліщина" від можливих ударів.

Розміщення "Орєшніка" в Білорусі: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що російські ракети Орєшнік з'являться на секретній базі в Білорусі. У Білорусі почалося будівництво нової військової бази біля Мінська, проте в публічному просторі немає жодних згадок про це будівництво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Орєшнік вже на бойовому чергуванні в Білорусі. З Білорусі до Києва "Ліщина" може долетіти менше ніж за 2 хвилини.

Як повідомляв Главред, ракети "Орєшнік" мають дальність польоту "5000 кілометрів, з "мертвою зоною" близько 700 кілометрів", тому європейцям, особливо у Східній Європі, потрібно звернути на це увагу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Білорусі Ракета Орешник
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це найсприятливіший період": Буданов назвав місяць ймовірного завершення війни

"Це найсприятливіший період": Буданов назвав місяць ймовірного завершення війни

19:29Війна
Відключення світла 28 грудня: де не буде електроенергії в неділю

Відключення світла 28 грудня: де не буде електроенергії в неділю

18:35Енергетика
Буданов попередив про новий масований удар і назвав головну ціль РФ

Буданов попередив про новий масований удар і назвав головну ціль РФ

18:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 28 грудня: Дівам - зміни, Скорпіонам - хороші новини

Гороскоп на завтра 28 грудня: Дівам - зміни, Скорпіонам - хороші новини

"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипедиста за 19 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипедиста за 19 секунд

Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії

Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії

Скільки варити куряче філе: розкрито головний секрет приготування мʼяса

Скільки варити куряче філе: розкрито головний секрет приготування мʼяса

Останні новини

19:29

"Це найсприятливіший період": Буданов назвав місяць ймовірного завершення війни

19:19

Три батальйони РФ "стерли в порошок": штурмовий полк ЗСУ зачищає місто на півдні

19:10

Що ще важливого Буш і Путін обговорювали у злитій розмові: цікава детальПогляд

18:35

Відключення світла 28 грудня: де не буде електроенергії в неділю

18:20

Буданов попередив про новий масований удар і назвав головну ціль РФ

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія НовакаЩо буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака
17:43

"Це нелегко": Половинкіна у сльозах прийняла поразку у фіналі "Холостяка"Відео

17:42

Без світла 520 тисяч родин, уражено об'єкти "Нафтогазу": нові деталі атаки РФФото

17:26

Майданчик для пуску біля кордону: названо місце розміщення Орєшніка в Білорусі

16:59

Китайський гороскоп на завтра 28 грудня: Бикам - жертви, Драконам - страх

Реклама
16:59

Підтримують здоров'я серця: названо види горіхів, які варто їсти регулярно

16:49

Де насправді народилася Роксолана - документи XVI століття розкрили правду

16:47

"Мамку підкосило": Леся Нікітюк повідомила про хворобу

16:31

Після втрати Сіверська командирів двох бригад знімають за неправдиві доповіді - ЗМІ

16:20

"Дуже важка ситуація": у ЗСУ розкрили напрямок наступу РФ на півдні

16:11

"Свєта, я всьо": Цимбалюк відповів на чутки про роман із колишньою після "Холостяка"

15:57

Їм немає рівних за надійністю: названо 9 "вічних" кросоверів і позашляховиків

15:50

Більше варіантів немає: Зеленський назвав "червоні лінії" України в перемовинах

15:32

Трамп з Зеленським зробили гучні заяви перед зустріччю в Флориді

15:08

Залучають щастя та добробут: 5 кімнатних рослин, які принесуть удачу в Новому році

14:55

Що не можна зберігати в дверцятах холодильника: продукти, які псуються найшвидше

Реклама
14:17

Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії

14:05

Україну накриє сніг і штормовий вітер: синоптики попереджають про зимову негоду

13:58

"Думала, що це кінець": українські зірки постраждали від удару по КиєвуВідео

13:21

Дронівка під контролем України попри спроби росіян закріпитися: у ЗСУ розкрили деталі

13:21

Черговий обстріл як меседж: Сибіга пояснив логіку дій Кремля

12:59

Хабарі за голосування в Раді: в НАБУ викрили злочинну групу нардепів

12:43

Чому кава гірчить і як це виправити: головні помилки під час заварювання

12:42

Вже на 61% дешевше: ціни на базовий овоч несподівано рухнули до мінімуму

12:31

"Перша фотографія": переможниця "Холостяка" вийшла на зв'язок після фіналу

12:23

Зеленський їде до Трампа: у WSJ розкрили ключові питання зустрічі

11:50

Масована атака РФ по Києву: є загиблий, кількість постраждалих різко зрослаФото

11:30

Крила матом і розбила підлогу: дружини Остапчука розв'язали новий конфлікт

11:21

РФ вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини: пошкоджено елеватор

10:56

Майже 500 дронів та 40 ракет: Зеленський зробив заяву на тлі удару по УкраїніФото

10:46

Морози до -30: які рослини в саду постраждають першими і як їх врятувати

10:25

Інна Бєлєнь звернулася до фіналістки "Холостяка": "Особисте життя налагоджується"

10:23

Росія атакувала енергетику України – почались екстрені відключення світла

10:16

РФ масовано атакувала Київ та область, є жертви та поранені: усі наслідки

09:46

Удар РФ по Київщині: загинула жінка, під атакою – інфраструктура та будинкиФотоВідео

09:31

Війська РФ поступаються: Путін відкрито назвав перевагу України на фронті

Реклама
09:14

Астрологи назвали п'ять найхаризматичніших жінок за знаком зодіаку

08:59

Трамп заявив про "хороші шанси" на мир перед зустріччю із Зеленським

08:52

У частині Києва діють екстрені відключення світла, а третина Києва без опалення

08:38

Віддав життя за Україну: на фронті загинув командир РДК Денис Капустін

08:10

Як Медведєв зганьбився і розкрив проблеми окупантівПогляд

07:30

РФ усю ніч і ранок масовано атакує Київ та область: горять житлові будинки, є пораненіФотоВідео

06:10

Боротьба із символами шляхом знесення пам'ятників марнаПогляд

06:00

"Дзвонив багато разів": Рибчинський розкрив позицію путініста Малініна про війну

05:30

Як правильно приготувати Мімозу: п'ять варіацій легендарного коктейлю

05:02

Як закрити вже відкриту консервну банку за кілька секунд: крутий трюк

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти