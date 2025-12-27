Дронівка під контролем України попри спроби росіян закріпитися: у ЗСУ розкрили деталі

Армії РФ не вдалось закріпитись у населеному пункті.

Дронівка під контролем України / Колаж: Главред, фото: Генштаб

У ЗСУ спростували заяви росіян про контроль Дронівки

Наразі ситуація в Дронівці складна, але повністю контрольована ЗСУ

У Покровську українські війська контролюють північну частину міста

Село Дронівка у Донецькій області залишається під контролем Збройних Сил України, незважаючи на тиск російських окупантів, які намагаються захопити його з двох напрямків.

Зазначається, що противник тисне з двох напрямків - міста Сіверськ та населеного пункту Ямпіль. Про це повідомили в Угрупованні військ "Схід".

"На Слов’янському напрямку у Дронівці ситуація складна, але повністю контролюється підрозділами 81 оаембр. Противник тисне з двох напрямків - м. Сіверськ та н.п. Ямпіль. Попри всі намагання ворога - закріпитись у населеному пункті йому не вдалось", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск ворога і протягом минулої доби відбили 105 російських штурмів.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку українські бійці зупинили 63 штурми росіян у районах Шахового, Панківці, Никанорівці, Мирнограда, Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Новосергіївки і Дачного.

26 грудня на цьому напрямку українські захисники знешкодили:

100 загарбників, з яких 71 - безповоротно;

4 автомобілі;

26 БпЛА;

2 термінали супутникового зв’язку;

антену управління БпЛА;

2 пункти управління;

клад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Оборона Покровська триває, українські війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація ворога в міській забудові.

Ситуація у Мирнограді

У Мирнограді підрозділи ЗСУ тримають оборонні рубежі та ліквідовують ворога на підступах до міста.

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів усім необхідним та своєчасної евакуації.

В цілому в зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби армія РФ продовжує зазнавати найбільших втрат - 392 окупанти за минулу добу.

Також знищені 618 БпЛА різних типів та 90 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема 2 танки та 11 бронемашин.

За добу уражені 47 розрахунків безпілотних авіаційних комплексів РФ. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1280 вогневих завдань.

Експерт попередив про загрозу для нових міст

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко прокоментував загрозу наступу армії РФ на великі міста Донецької області - Краматорськ і Слов'янськ.

Під час чату на Главреді він сказав, що важливо визначити, яким буде потенціал угруповання, яке Росія зможе сформувати на цьому напрямку.

Експерт вважає, що фронт може скоротитися, а російські війська на цих напрямках діють уже зараз.

"Після перегрупування війська РФ із Покровська і Мирнограда можуть теж бути кинуті на цю ділянку фронту. За таких умов просування противника в бік Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки буде значно швидшим", - зазначив Романенко.

Ситуація на фронті - останні новини

Російська окупаційна армія встановила повний контроль над містом Сіверськ Донецької області. Також під контроль РФ перейшов і населений пункт Грабовське на Сумщині. Про це ввечері 23 грудня повідомили аналітики DeepState.

Як писав Главред, увечері Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що Сили оборони відійшли з міста Сіверськ у Донецькій області з метою збереження життя особового складу. Відповідне рішення ухвалили на тлі інтенсивних бойових дій та значної переваги противника в живій силі та техніці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська захопили 52 цивільних, серед них діти, із села Грабовське в Сумській області, а також взяли в полон 13 військових Сил оборони.

Про джерело: Угруповання військ "Схід" Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних та оборонних операцій на Східному напрямку країни.

