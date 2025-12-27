Черговий обстріл як меседж: Сибіга пояснив логіку дій Кремля

За його словами, масована атака, яку влаштували окупанти, пов’язана із зустріччю в США двох президентів.

Сибіга пояснив, навіщо росіяни сьогодні вгатили по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Головні тези:

Атака перед зустріччю

Провокація Кремля — обстріл для зриву мирних переговорів

Ціна агресії — санкції та втрати для Росії

У суботу, 27 грудня, Україна зазнала масованої атаки, яку міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав навмисною провокацією Кремля напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

За словами Сибіги, удари були спрямовані по житлових кварталах столиці та критично важливій інфраструктурі. Міністр наголосив, що час обстрілу обрано невипадково — саме тоді, коли Київ і Вашингтон готуються до переговорів про мирне врегулювання.

Сибіга підкреслив, що дії Москви мають на меті зірвати дипломатичні зусилля та показати небажання йти на компроміс. Він застеріг, що відмова від миру стане для російського режиму значно дорожчою — як у економічному вимірі, так і на полі бою.

Міністр заявив, що США, Європа та інші союзники мають достатньо інструментів, аби підвищити ціну агресії для Кремля. За його словами, Росія неминуче зіткнеться з посиленням санкційного тиску та зростанням військових втрат.

Масована атака по Києву 27 грудня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 грудня країна-агресор РФ атакувала Україну дронами та ракетами. У низці регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БпЛА.

Під ударами ворога - об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

Відомо, що Росія атакувала енергетичні інфраструктуру України. Через це в Києві, Бориспільському та Броварському районах Київщини запровадженні екстрені відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зночі країна-агресор запустила майже 500 дронів, з яких багато Шахедів, а також 40 ракет, зокрема Кинджали. Він наголосив, що основна мішень - це Київ: енергетика та цивільна інфраструктура.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

