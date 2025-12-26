"Тому що п'ю": відомий український співак розсекретив свою вагу

Артист поки що не бачить сенсу сідати на дієту, бо попереду новорічні свята і застілля.

Відомий український співак розсекретив свою вагу / колаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

Wellboy назвав причини набору зайвої ваги

Зараз у нього максимальна вага, яка була в житті

Відомий український співак Антон Вельбой, який виступає під сценічним ім'ям Wellboy, заговорив про свою вагу в проекті "Наодинці з Гламуром".

Виконавець хітів "Гуси" та "Вишні" зізнався, що останнім часом набрав зайві кілограми. За його словами, це сталося з двох причин.

"Ситуація плачевна. Набрав кіло. Щоразу зважуюся, ходжу в лазню. Думаю, лазня може допоможе. А набрав чому? Тому що п'ю антидепресанти, на них вага збільшується. І з мамою жив, а мама годує багато", - зізнався Антон.

Він також додав, що зараз у нього максимальна вага, яка була в житті.

"Один раз зважився - 78 кг. А крайній раз - 85 кг. Це моя максимальна вага в житті", - сказав Wellboy.

До слова, Антон зазначив, що поки що не бачить сенсу сідати на дієту, бо попереду новорічні свята і застілля.

Про персону: Wellboy Антон Вельбой - український співак, композитор, автор пісень, учасник шоу "X-Фактор".

Один із фіналістів Нацвідбору України на Євробачення 2022 року з піснею "Nozzy Bossy". У червні 2022 року Wellboy оголосив про припинення співпраці з продюсером Бардашем.

З 2022 року Антон Вельбой співпрацює з лейблом Papa Music під керівництвом музичного продюсера Євгена Триплова.

У квітні 2023 року Антон Вельбой оголосив, що залишає лейбл, назвавши причиною розбіжності із засновником Олексієм Голубєвим і музичним продюсером Євгеном Трипловим у "російському питанні".

