Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Навряд чи стану нареченою": Марія Бурмака висловилася про свого обранця

Христина Трохимчук
26 грудня 2025, 12:18
132
Співачка розповіла про свої стосунки.
Марія Бурмака
Марія Бурмака стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марія Бурмака

Ви дізнаєтеся:

  • Хто обранець Марії Бурмаки
  • Чому вона не збирається заміж

Українська співачка Марія Бурмака відверто розповіла про своє особисте життя. Як стверджує артистка в інтерв'ю "ТСН Гламур", шанувальники можуть і не дочекатися її весілля.

Марія зізналася, що не хоче афішувати свої стосунки, але в неї є коханий чоловік. За словами Бурмаки, її обранець не обирав бути публічним через професію своєї партнерки.

відео дня
Марія Бурмака
Марія Бурмака - особисте життя / фото: instagram.com, Марія Бурмака

"У мене є чоловік, якого я кохаю, і який кохає мене, що дуже важливо. Я своє життя не афішую. Я давно на виду, і зараз той момент, коли хочеться своє особисте життя охороняти. Люди, які перебувають поруч із тими, хто на сцені, - вони не завжди підписуються на те, щоб їх обговорювали", - пояснила співачка.

Артистка розкрила, що вони з обранцем уже були в стосунках у минулому і возз'єдналися через багато років.

"Це не людина з шоу-бізнесу. Ми знайомі дуже давно. Був період, коли ми вже зустрічалися. Це багато-багато років перед тим. Потім нас життя розвело. І зараз нам просто добре разом. Дуже важливо, коли людина тебе любить і ти це відчуваєш", - поділилася Марія.

Марія Бурмака
Марія Бурмака сім'я / фото: instagram.com, Марія Бурмака

Незважаючи на взаємні почуття, співачка не поспішає знову під вінець. Вона зізналася, що не створена для шлюбу, і її влаштовують стосунки на відстані.

"Навряд чи я стану нареченою. Шлюб не для мене. Але з цим чоловіком я познайомилася понад 20 років тому. Він тоді жив у Канаді, він українець. Зараз він в Україні, але не в Києві. Ми не так часто бачимося, але дуже добре одне одного розуміємо. І мені дуже смішні його жарти. Це дуже важливо", - підсумувала Бурмака.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома українська акторка Наталка Денисенко на Різдво вирушила до Чернігова, щоб провести час із сім'єю. На жаль, російська армія перетворила світле свято на трагедію.

Також син Тіни Кароль Веніамін Огір розчулив зіркову маму несподіваною появою на її концерті в Різдво і вийшов на сцену з букетом троянд. Фанати також знайшли архівне відео 2014 року, на якому зовсім маленький син зірки так само дарує їй букет квітів на сцені.

Вас може зацікавити:

Про персону: Марія Бурмака

Марія Бурмака - українська співачка, активістка, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Народна артистка України (2009) і одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус". На сцені з 1989 року, випустила 15 музичних альбомів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Марія Бурмака новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч: у ВР озвучили неочікуваний прогноз

Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч: у ВР озвучили неочікуваний прогноз

13:24Україна
Росіяни вдарили ракетою по Умані, серед постраждалих діти - перші подробиці

Росіяни вдарили ракетою по Умані, серед постраждалих діти - перші подробиці

12:39Україна
Прорив кордону на Сумщині: в ДПСУ сказали, чи можуть росіяни піти вглиб області

Прорив кордону на Сумщині: в ДПСУ сказали, чи можуть росіяни піти вглиб області

11:51Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

Померла зірка "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

Померла зірка "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

"Не можу собі збрехати": Олена Тополя заговорила про примирення з Тарасом Тополею

"Не можу собі збрехати": Олена Тополя заговорила про примирення з Тарасом Тополею

"Відкрив мені любов": Денисенко зробила відверте зізнання про партнера на "Танцях"

"Відкрив мені любов": Денисенко зробила відверте зізнання про партнера на "Танцях"

Останні новини

13:26

Прикмети на Новий рік 2026: як приручити Вогняного Коня і що не можна робити

13:24

Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч: у ВР озвучили неочікуваний прогноз

13:07

Забрала онкологія: зірка серіалів "Друзі" та "Доктор Хаус" помер у США

12:54

Українців чекають нові податки на електромобілі: що зміниться вже з 1 січня

12:39

Росіяни вдарили ракетою по Умані, серед постраждалих діти - перші подробиці

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокариАвто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари
12:18

"Навряд чи стану нареченою": Марія Бурмака висловилася про свого обранця

12:00

Кремль готує пастку Трампу: яку мету насправді переслідує Путін

11:53

Коли найнебезпечніше сідати за кермо - названо точний день і час

11:51

Прорив кордону на Сумщині: в ДПСУ сказали, чи можуть росіяни піти вглиб області

Реклама
11:50

Чотири країни готові ввести свої війська в Україну: в ОП назвали умову

11:36

"Гануську": Оля Цибульська заговорила про свою другу вагітність

11:29

Сарделька в лусці: Захарову висміяли за розповнілу фігуру

11:20

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

11:18

Арнольд Шварценеггер возз'єднався з эксдружиною після скандального розлучення

11:13

"Багато поранених": Денисенко потрапила під обстріл РФ на Різдво

11:08

"Повинні зважити наслідки": в РФ перейшли до погроз Польщі, що сталося

10:59

Як українською сказати "подкаблучник": названо чотири влучні фразиВідео

10:57

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

10:32

До -13 градусів, сніг і штормовий вітер: Україну накрила негодаФото

10:29

У путіністки Валерії померла дитина - що сталося

Реклама
10:28

Крах стався за 100 років до навали монголів - хто насправді розвалив РусьВідео

10:24

"Копія батька": син Тіни Кароль зробив несподіваний сюрприз мамі на РіздвоВідео

10:08

Скоро почнеться пік подорожчання: ціни на один продукт досягли нової позначки

10:02

Командування РФ йде на радикальні кроки, щоб штурмувати ключову ділянку фронту

09:42

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

09:28

Луї, який обожнює шоколад, затьмарив усіх на прогулянці: нова витівка принцаВідео

09:26

What Are Those Strange Eye "Floaters" You See In Your Vision?

09:18

Росіяни готуються до штурму: військовий попередив про загрозу в одній області

09:14

Гороскоп на завтра 27 грудня: Ракам - неприємності, Водоліям - гість

09:10

"Без України": Путін розповів про плани США і РФ щодо Запорізької АЕС

08:56

Гороскоп Таро на завтра 27 грудня: Левам - послідовність, Дівам - новий етап

08:56

"Багато що може вирішитися до нового року": коли Зеленський поїде на зустріч із Трампом

08:25

Вибухи та яскраві спалахи в небі: дрони атакували один з найбільших НПЗ РосіїВідео

07:59

Чого хоче Путін від України: росЗМІ розкрили деталі переговорів зі США

06:57

Окупанти полюють на мирних: FPV-дрон ударив по евакуаційній місії в Костянтинівці

06:10

Як Путін потрапив у пастку після публікації стенограм розмови із БушемПогляд

06:10

Російські колонізатори в Україні та їхній співак БулгаковПогляд

06:00

"Залишаться на все життя": зірка 1+1 серйозно постраждала від руки косметолога

04:41

Відповідь вас вразить: чому школярі в СРСР одягалися у зайців і сніжинок на Новий рік

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці ковбоя за 51 секунду

Реклама
25 грудня, четвер
23:44

Воююча Україна готується до виборів: Корнієнко анонсував засідання робочої групи

23:13

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

22:58

Існує ймовірність нового удару по Україні вночі - деталі

22:26

Муженко, який образився за "паперових генералів", сам ухвалював багато спірних рішень - заступник командира 3 армійського корпусу

22:16

Гороскоп на сьогодні 26 грудня: Дівам - феєричний день, Тельцям - непорозуміння

22:02

Божественна душа: люди, що народилися в ці місяці, пов'язані з вищими силами

22:01

"Дуже болісний досвід": через що біженка з України потрапила у скандал у Британії

21:57

Дочка Віри Брежнєвої здивувала відвертою фотосесією

21:21

Пастка "мирного плану" ТрампаПогляд

21:17

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницюФото

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти