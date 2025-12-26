"Навряд чи стану нареченою": Марія Бурмака висловилася про свого обранця

Співачка розповіла про свої стосунки.

Марія Бурмака стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марія Бурмака

Українська співачка Марія Бурмака відверто розповіла про своє особисте життя. Як стверджує артистка в інтерв'ю "ТСН Гламур", шанувальники можуть і не дочекатися її весілля.

Марія зізналася, що не хоче афішувати свої стосунки, але в неї є коханий чоловік. За словами Бурмаки, її обранець не обирав бути публічним через професію своєї партнерки.

Марія Бурмака - особисте життя / фото: instagram.com, Марія Бурмака

"У мене є чоловік, якого я кохаю, і який кохає мене, що дуже важливо. Я своє життя не афішую. Я давно на виду, і зараз той момент, коли хочеться своє особисте життя охороняти. Люди, які перебувають поруч із тими, хто на сцені, - вони не завжди підписуються на те, щоб їх обговорювали", - пояснила співачка.

Артистка розкрила, що вони з обранцем уже були в стосунках у минулому і возз'єдналися через багато років.

"Це не людина з шоу-бізнесу. Ми знайомі дуже давно. Був період, коли ми вже зустрічалися. Це багато-багато років перед тим. Потім нас життя розвело. І зараз нам просто добре разом. Дуже важливо, коли людина тебе любить і ти це відчуваєш", - поділилася Марія.

Марія Бурмака сім'я / фото: instagram.com, Марія Бурмака

Незважаючи на взаємні почуття, співачка не поспішає знову під вінець. Вона зізналася, що не створена для шлюбу, і її влаштовують стосунки на відстані.

"Навряд чи я стану нареченою. Шлюб не для мене. Але з цим чоловіком я познайомилася понад 20 років тому. Він тоді жив у Канаді, він українець. Зараз він в Україні, але не в Києві. Ми не так часто бачимося, але дуже добре одне одного розуміємо. І мені дуже смішні його жарти. Це дуже важливо", - підсумувала Бурмака.

Про персону: Марія Бурмака Марія Бурмака - українська співачка, активістка, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Народна артистка України (2009) і одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус". На сцені з 1989 року, випустила 15 музичних альбомів.

