"Багато поранених": Денисенко потрапила під обстріл РФ на Різдво

Наталка Денисенко висловила співчуття постраждалим.

https://glavred.net/starnews/mnogo-ranenyh-denisenko-popala-pod-obstrel-rf-na-rozhdestvo-10727195.html Посилання скопійоване

Наталка Денисенко про атаку на Чернігів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

Армія РФ обстріляла Чернігів

Наталка Денисенко потрапила під атаку країни-агресора

Відома українська акторка Наталка Денисенко на Різдво вирушила до Чернігова, щоб провести час із сім'єю. На жаль, російська армія перетворила світле свято на трагедію, про яку вона повідомила в Instagram.

Наталка поширила скріншот новини про наслідки атаки РФ на рідне місто. На світлині були зафіксовані наслідки влучання ворожого дрона в чернігівську багатоповерхівку. На стінах будинку видно сліди пожежі, безліч квартир залишилося без вікон.

відео дня

Наталка Денисенко - сім'я / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Актриса поділилася, що перебувала недалеко від епіцентру атаки і чула вибухи. Вона також повідомила, що внаслідок обстрілу постраждало багато людей. На щастя, сама Денисенко та її близькі відбулися переляком.

"Приїхали до мами на свято, чули ці вибухи... Багато поранених... Мої співчуття!", - написала в соцмережах Наталка.

Обстріл Чернігова 25 грудня / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Де народилась Наталка Денисенко

Наталка Денисенко народилася в Чернігові й часто з великою любов'ю згадує про своє рідне місто в інтерв'ю та соцмережах. Там мешкають її батьки, які залишалися в місті навіть під час його облоги на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, що стало для актриси серйозним випробуванням.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що син Тіни Кароль Веніамін Огір розчулив зоряну маму несподіваною появою на її концерті на Різдво. Як виявилося, Веніамін приїхав в Україну, щоб провести свято з сім'єю. Цього дня Тіна виступала у Львові, і син не упустив шансу зробити мамі сюрприз.

Також російський репер Гіо Піка під час концерту у Варшаві відверто звернувся до українців. Він вирішив висловити слова підтримки українцям, які залишили свої домівки через війну та змушені зараз проживати в інших країнах.

Вас може зацікавити:

Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру і дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред