"На вулиці мене не зупиняли": Антон Wellboy висловився про мобілізацію

У червні українському співаку Антону Wellboy виповнилося 25 років. Під час повномасштабної війни в Україні це - призовний вік, і артист може бути мобілізований.

У бесіді з Oboz.ua Вельбой розповів про своє ставлення до мобілізації. Він зазначив, що повісток поки не отримував, але уникати виконання приписаних дій у разі призову не планує.

"Поки що повісток не отримував, і на вулиці мене не зупиняли. Тільки нещодавно досяг цього віку. Якщо ж мені вручать повістку або зупинять для перевірки, я, звичайно, виконуватиму всі вимоги чинного законодавстваа", - каже Вельбой.

Співак також зізнався, що не проходив військову підготовку: "Військову підготовку поки не проходив, багато хто робить це для себе, але я ще не встиг. До того ж зараз трохи погладшав, став як тюфтель".

Антон Wellboy зараз - Вельбой прокоментував мобілізацію / instagram.com/a.wellboy

Про персону: Wellboy Антон Вельбой - український співак, композитор, автор пісень, учасник шоу "X-Фактор".

Один із фіналістів Нацвідбору України на Євробачення 2022 року з піснею "Nozzy Bossy". У червні 2022 року Wellboy оголосив про припинення співпраці з продюсером Бардашем.

З 2022 року Антон Вельбой співпрацює з лейблом Papa Music під керівництвом музичного продюсера Євгена Триплова.

У квітні 2023 року Антон Вельбой оголосив, що залишає лейбл, назвавши причиною розбіжності із засновником Олексієм Голубєвим і музичним продюсером Євгеном Трипловим у "російському питанні".

