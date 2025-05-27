"Заганяв себе в яму": Wellboy уперше підтвердив лікування в психдиспансері

Антон Вельбой зізнався, як і чому там опинився.

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Антон Wellboy новини - співак розповів, чому опинився в клініці / колаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

Коротко:

Вельбой підтвердив, що мав проблеми із залежностями, через що потрапив на лікування

Артист розповів, як почувається зараз

У лютому український співак Антон Wellboy на деякий час зник з інформаційного простору. Причиною тому, за відомостями блогера-пліткаря Беспалова, стало лікування артиста в психоневрологічному диспансері від розладів і залежностей.

І лише через три місяці сам Вельбой зважився прокоментувати ці чутки. На ранковому шоу М1 артист підтвердив, що нещодавно пережив складний період у своєму житті: емоційні потрясіння, криза у творчості та заборонені речовини призвели співака до того, що він почав втрачати контроль над власним життям. Йому потрібна була допомога, і друзі відвезли його в реабілітаційний центр.

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Нині стан Wellboy прийшов у норму - відновлення триває, але Антон уже відчуває в собі достатньо сил, щоб повернутися "в стрій".

"Воно так накопичилося, все якось у творчості нічого нового не було, що в країні такий стан. І якось я сам себе почав відчувати гірше-гірше і заганяти себе все глибше в яму. Потім все зрозумів, коли накоїв таких справ. Такі були життєві ситуації, що ну його в баню. Мене життя потягало. З залежностями я боровся і одужував. Зараз продовжую одужувати, але все вже класно, тому я повернувся в стрій. Я радий, що все позаду", - поділився Вельбой.

Антон Wellboy новини - співак розповів, чому опинився в клініці / Скриншот YouTube

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Один із фіналістів Нацвідбору України на Євробачення 2022 року з піснею "Nozzy Bossy". У червні 2022 року Wellboy оголосив про припинення співпраці з продюсером Бардашем.

З 2022 року Антон Вельбой співпрацює з лейблом Papa Music під керівництвом музичного продюсера Євгена Триплова.

У квітні 2023 року Антон Вельбой оголосив, що залишає лейбл, назвавши причиною розбіжності із засновником Олексієм Голубєвим і музичним продюсером Євгеном Трипловим у "російському питанні".

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