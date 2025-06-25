"Нічого не допомагає": Wellboy бореться з психічним розладом і повернувся до наркотиків

Антон Вельбой зізнався, що залежність поглинає його знову і знову.

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Wellboy новини - Антон Вельбой розповів про залежність і психічні проблеми / колаж: Главред, фото: instagram.com/wellboy.music

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Які психічні розлади розвинулися в артиста на тлі залежності

Український співак Антон Wellboy останні кілька місяців переніс непрості часи. Емоційні розлади, проблеми з творчістю та забороненими речовинами призвели його до лікування в психоневрологічному диспансері.

У травні артист заявив, що вже одужує, проте нещодавно в бесіді з Люкс Фм він зізнався, що повернувся до старих звичок. Також він розповів, які психічні розлади йому діагностували.

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"Нічого не допомагає. У мене таке життя, що нічого мені не допомагає: ані ребцентри, ані бабки-ворожки. Я почуваюся рок-зіркою всередині, хочеться веселитися. Нічого не допомагає мені. Я знову і знову повертаюся до залежностей. У мене був діагностований біполярний розлад особистості. Коли ти вживаєш, то хвороба розвивається. Це все переросло в шизоафективний розлад. Наразі ніяк не вдається стабілізувати емоційний стан. Приймаю ліки, ходжу до психіатра, веду з ним бесіди і от, намагаюся якось жити, тішитися дрібничкам", - поділився Вельбой.

Wellboy новини - Антон Вельбой розповів про залежність і психічні проблеми / Скриншот YouTube

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Один із фіналістів Нацвідбору України на Євробачення 2022 року з піснею "Nozzy Bossy". У червні 2022 року Wellboy оголосив про припинення співпраці з продюсером Бардашем.

З 2022 року Антон Вельбой співпрацює з лейблом Papa Music під керівництвом музичного продюсера Євгена Триплова.

У квітні 2023 року Антон Вельбой оголосив, що залишає лейбл, назвавши причиною розбіжності із засновником Олексієм Голубєвим і музичним продюсером Євгеном Трипловим у "російському питанні".

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