"Нічого не допомагає": Wellboy бореться з психічним розладом і повернувся до наркотиків

Читайте більше:
- Що Вельбой говорить про свої стосунки з речовинами
- Які психічні розлади розвинулися в артиста на тлі залежності
Український співак Антон Wellboy останні кілька місяців переніс непрості часи. Емоційні розлади, проблеми з творчістю та забороненими речовинами призвели його до лікування в психоневрологічному диспансері.
У травні артист заявив, що вже одужує, проте нещодавно в бесіді з Люкс Фм він зізнався, що повернувся до старих звичок. Також він розповів, які психічні розлади йому діагностували.
"Нічого не допомагає. У мене таке життя, що нічого мені не допомагає: ані ребцентри, ані бабки-ворожки. Я почуваюся рок-зіркою всередині, хочеться веселитися. Нічого не допомагає мені. Я знову і знову повертаюся до залежностей. У мене був діагностований біполярний розлад особистості. Коли ти вживаєш, то хвороба розвивається. Це все переросло в шизоафективний розлад. Наразі ніяк не вдається стабілізувати емоційний стан. Приймаю ліки, ходжу до психіатра, веду з ним бесіди і от, намагаюся якось жити, тішитися дрібничкам", - поділився Вельбой.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що зірка "Ліги сміху", український комік Олександр Венедчук, після крововиливу в мозок повернувся на сцену. Щасливою новиною з шанувальниками поділився сам Веня.
Також українська співачка і музична продюсерка Наталія Могилевська розкрила незвичайну професію 13-річної доньки - влітку у Мішель з'явиться можливість реалізувати свої таланти.
Читайте також:
- "Відкрию таємницю": Злата Огнєвіч підтвердила стосунки з Ostrovskyi
- Потап посміявся над "Третьою Світовою війною"
- Куди подівся Янукович: Слава Камінська "спіймала" президента-втікача на Канарах
Хто такий Wellboy?
Антон Вельбой - український співак, композитор, автор пісень, учасник шоу "X-Фактор".
Один із фіналістів Нацвідбору України на Євробачення 2022 року з піснею "Nozzy Bossy". У червні 2022 року Wellboy оголосив про припинення співпраці з продюсером Бардашем.
З 2022 року Антон Вельбой співпрацює з лейблом Papa Music під керівництвом музичного продюсера Євгена Триплова.
У квітні 2023 року Антон Вельбой оголосив, що залишає лейбл, назвавши причиною розбіжності із засновником Олексієм Голубєвим і музичним продюсером Євгеном Трипловим у "російському питанні".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред