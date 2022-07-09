"Лютий треш": перетягнута корсетом Королева заспівала з сином, поки Тарзан ледве рухав ногами

Наташа Корольова заспівала з сином Архипом з підтанцьовкою Тарзана / instagram.com/koroleva__star

Співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна.

На своїй сторінці в Instagram артистка вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює. Особливо іронічним виявився підпис до відео, в якому Королева зробила великий акцент на вірність у відносинах, хоча скандал про їх подружні чвари ще кілька років тому зі смаком обсмоктували у всіх ток-шоу РФ.

У коментарях у глядачів виникло безліч питань до цього дивного тріо - від безглуздих нарядів до абсолютної безголосості Архипа і дивних танців Тарзана.

До слова останні, схоже, даються 52-річному путіністу-стриптизеру з очевидними труднощами, та й в цілому він створює враження третього зайвого між дружиною і сином.

Танцювально-музичний номер сімейки рашистів був зустрінутий вкрай холодно:

"Про вірність не про вас".

"Навіщо смішити людей".

"Сміх і сльози....куди котяться...катастрофа...повне розчарування..."

"Клоуни Їй Богу, особливо Тарзан".

"Що за циркові? Особливо смішно дивитися без звуку!!! Лютий треш!"

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Раньше Дмитро Гордон жорстко висміяв проросійську співачку Наташу Корольову за безглузде фото в "костюмі Єви", натякнувши на її не дуже високий інтелект.

Також любителька Путіна і 9 травня українка Наташа Корольова вирішила підзаробити на недавній смерті соліста групи"Ласковый май" Юрія Шатунова. Зокрема, вона звернулася до своїх підписників в Instagram, заявивши, що його смерть була зумовлена.

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