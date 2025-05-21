"Серед дурнів я вперше": в дупель п'яний Кіркоров опустив росіян

Філіп Кіркоров зганьбився під час публічного заходу.

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Філіп Кіркоров зганьбився під час конференції/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Що витворив Філіп Кіркоров

Як він принизив російську аудиторію

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зганьбився під час технологічної конференції для молоді.

Відповідним відео поділився український журналіст Дмитро Гордон на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

На відео Кіркорова попросили сказати напутню промову для молодих підприємців. Мало того, що у Кіркорова заплітався язик, так він ще й видав маячню, яка молодому поколінню навряд чи сподобалася.

Кіркоров зганьбив російську молодь / Скриншот відео

Ведучий урочисто оголосив артиста-путініста, повідомивши гордо: "Слово Філіпа Кіркорова"!

Кіркоров зганьбив російську молодь / Скриншот відео

"Процитую Маяковського. Якось його запитали, мовляв, ось ви писали, що серед грузинів, я грузин, серед росіян я росіянин, а ось серед дурнів ви хто? Маяковський не розгубився і сказав, що серед дурнів я вперше, - язиком, що заплітається, повідомив Кіркоров, опустивши відразу всіх слухачів.

Коментатори відразу помітили, що Кіркоров був п'яний. "В дупель ледве ликом в'яже", "Мало того, що фекалії, так ще й п'яне", "У нього щось із головою відбувається, і мова не зв'язна", - пишуть користувачі.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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