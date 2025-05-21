Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Серед дурнів я вперше": в дупель п'яний Кіркоров опустив росіян

Олена Кюпелі
21 травня 2025, 12:59
165
Філіп Кіркоров зганьбився під час публічного заходу.
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров зганьбився під час конференції/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

  • Що витворив Філіп Кіркоров
  • Як він принизив російську аудиторію

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зганьбився під час технологічної конференції для молоді.

Відповідним відео поділився український журналіст Дмитро Гордон на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

На відео Кіркорова попросили сказати напутню промову для молодих підприємців. Мало того, що у Кіркорова заплітався язик, так він ще й видав маячню, яка молодому поколінню навряд чи сподобалася.

Кіркоров зганьбив російську молодь
Кіркоров зганьбив російську молодь / Скриншот відео

Ведучий урочисто оголосив артиста-путініста, повідомивши гордо: "Слово Філіпа Кіркорова"!

Кіркоров зганьбив російську молодь
Кіркоров зганьбив російську молодь / Скриншот відео

"Процитую Маяковського. Якось його запитали, мовляв, ось ви писали, що серед грузинів, я грузин, серед росіян я росіянин, а ось серед дурнів ви хто? Маяковський не розгубився і сказав, що серед дурнів я вперше, - язиком, що заплітається, повідомив Кіркоров, опустивши відразу всіх слухачів.

Коментатори відразу помітили, що Кіркоров був п'яний. "В дупель ледве ликом в'яже", "Мало того, що фекалії, так ще й п'яне", "У нього щось із головою відбувається, і мова не зв'язна", - пишуть користувачі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Філіп Кіркоров?

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Вже до кінця року: Росія має шанс повністю окупувати одну область України

Вже до кінця року: Росія має шанс повністю окупувати одну область України

14:18Фронт
На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди

На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди

14:16Синоптик
На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула масштабна пожежа, є жертви - деталі

На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула масштабна пожежа, є жертви - деталі

13:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Завжди бісило": Зеленська зробила неочікуване зізнання про свою маму

"Завжди бісило": Зеленська зробила неочікуване зізнання про свою маму

Мовна мапа України: як говорять у різних куточках країни

Мовна мапа України: як говорять у різних куточках країни

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 травня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 22 травня: Тельцям - гнів, Водоліям - радісна зустріч

Гороскоп на завтра 22 травня: Тельцям - гнів, Водоліям - радісна зустріч

Гороскоп Таро на червень 2025: Терезам - завершення, Скорпіонам - успіх, Стрільцям - тріумф

Гороскоп Таро на червень 2025: Терезам - завершення, Скорпіонам - успіх, Стрільцям - тріумф

Останні новини

14:28

Копійчаний засіб легко видалить плями з одягу: розкрито хитрий фокус

14:18

Відомий банк урізав ліміти на перекази: скільки можна відправити з 1 червня

14:18

Вже до кінця року: Росія має шанс повністю окупувати одну область України

14:16

На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди

13:49

На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула масштабна пожежа, є жертви - деталіФото

Україна може втратити одну область до кінця року, ні миру, ні перемир’я не буде – КоваленкоУкраїна може втратити одну область до кінця року, ні миру, ні перемир’я не буде – Коваленко
13:42

"Пів року не міг дивитися фінал": Ротань розповів про біль Ліги Європи та нові виклики

13:34

Чи доведеться витягнути круглу суму з кишені: скільки коштуватиме газ у червні

13:15

Обсяги кредитів зростають: в Нацбанку розповіли детально, кому видаються позики

13:00

Ціна підскочила на 35%: популярні в Україні сезонні ягоди стали розкішшю

Реклама
12:59

"Серед дурнів я вперше": в дупель п'яний Кіркоров опустив росіянВідео

12:53

"Мрії Путіна": Коваленко сказав, чи зможе РФ захопити чотири області до кінця року

12:50

Ексрадника Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії – що відомоВідео

12:44

Вже біля держкордону: військовий назвав напрямок масштабного штурму РФ

12:11

"Нас намагаються стерти": комбат "Магури" пояснив, чому вийшов із публічною заявою

12:06

Дрони уразили Болховський завод РФ: у ЦПД озвучили масштаб наслідків для ворога

12:04

Українцям можуть припинити виплачувати пенсію: в ПФУ назвали дві причини

11:49

Менш ніж за 100 км від України: Путін нібито відвідав Курську область, деталіВідео

11:33

Майже 100 грн за кілограм: популярний фрукт в Україні раптово став делікатесом

11:14

Подовжать ноги і виділять з натовпу: які джинси купити на літо 2025Відео

11:11

Китайський гороскоп на завтра 22 травня: Зміям - образи, Собакам - критика

Реклама
11:10

Під загрозою 5 великих міст: Коваленко розкрив задум літнього наступу РФ

10:56

Краса зсередини: мікроелементи, які підтримують шкіру, нігті та волосся

10:54

Окупанти хочуть "вирватися": в ISW назвали два гарячі напрямки на фронті

10:33

9 явних ознак того, що Всесвіт ось-ось виконає ваші бажання

10:31

Шведи на Євробаченні 2025 "вкрали" пісню у Зіброва: смішний збігВідео

10:28

Росіяни в істериці: дрони атакували важливий завод РФ в Орловській області

10:19

Деякі купюри в Україні зникнуть назавжди: чи варто зараз терміново їх міняти

09:58

Ігор Кондратюк повідомив про визначну подію у своїй родині

09:51

Ворог пішов на прорив нової ділянки кордону України: в ЗСУ доповіли обстановку

09:48

Дрони атакували Київщину, постраждала родина з маленькими дітьми: деталіФото

09:45

Кий, Щек і Хорив – міф чи реальність: історик розкрив правду про заснування КиєваВідео

09:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 травня (оновлюється)

09:24

Відомий оператор відключає послугу: що перестане працювати вже з 24 червня

09:20

Удар по тилу окупантів на Херсонщині: партизани знищили військову техніку РФ

09:15

Золоті обручки від Zlato – обираємо класику чи сучасні інтерпретації? новини компанії

08:56

РФ вдарила ракетою по стрільбищу на Сумщині: загинули 6 військових, понад 10 - поранені

08:42

Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України

08:21

Пенсіонерам начислять надбавки: хто отримає додаткові 570 грн щомісяця

08:10

Битва за Трампа закінчується нічиєю?Погляд

08:10

Карта Deep State онлайн за 21 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:54

"Розкол, якого хотів Путін": у NYT сказали, як Трамп змінив позицію щодо України

06:51

Суми - без світла, у Києві лунали вибухи: що відомо про нічну атаку дронів

06:10

Як Путін витер об Трампа ногиПогляд

05:50

Не від російської: звідки насправді походить українська мова

05:00

Загадка для найгеніальніших: знайдіть яблуко серед кактусів за 3 секунди

04:35

Безкоштовно чи безплатно – як правильно: яку помилку не варто робитиВідео

04:05

Українцям за кордоном можуть заблокувати рахунки в банках: у чому причина

03:30

Садівники закликали посадити чорнобривці та салат біля буряка: у чому причина

02:30

Гороскоп Таро на червень 2025: Терезам - завершення, Скорпіонам - успіх, Стрільцям - тріумф

01:54

Ватикан відкриває двері для миру: як Папа Лев XIV планує зупинити війну в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти