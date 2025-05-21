Українцям можуть припинити виплачувати пенсію: в ПФУ назвали дві причини

Після усунення причини, пенсія буде виплачена з дати припинення.

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Коли пенсіонер тимчасово втрачає гроші / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Про що йдеться:

Пенсійні виплати можуть бути тимчасово призупинені з двох причин

Це стосується як ВПО, так і українців, які перебувають за кордоном

Для відновлення виплат треба подати заяву до ПФУ і пройти ідентифікацію

В Україні пенсійні виплати можуть бути тимчасово припинені. Як пояснили в Пенсійному фонді, йдеться про дві причини.

Йдеться про ситуації, коли протягом шести місяців не відбувається жодного руху коштів на рахунку пенсіонера, або коли він не проходить необхідну процедуру фізичної ідентифікації.

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Ці правила стосуються переважно громадян, які перебувають за межами України або мають статус внутрішньо переміщених осіб. Щоб відновити виплати, пенсіонеру слід звернутися із заявою до ПФУ, після чого пройти ідентифікацію.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Заяву можна подати як особисто, так і дистанційно — через електронний сервіс із використанням "Дія.Підпису". Процедура ідентифікації відбувається у форматі відеозв'язку з представником ПФУ.

"Громадяни, які перебувають за кордоном, можуть надіслати письмову заяву із документом про посвідчення факту, що фізична особа є живою, зробленим через дипломатичну установу, звичайною поштою за місцем реєстрації та інші документи", — додали у ПФУ.

Після виконання всіх вимог пенсію почнуть нараховувати з моменту її припинення, без втрат для отримувача.

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, деякі пенсіонерам начислять надбавки. В ПФУ пояснили, хто отримає додаткові 570 грн щомісяця.

Крім того, деякі категорії пенсіонерів можуть очікувати додаткові кошти до своїх пенсій вже у червні 2025 року. Право на надбавку мають ті, які отримують пенсію за віком і чия загальна щомісячна виплата не перевищує 10 340,35 грн

Також з'явилася інформація про те, що пенсіонери з дев'яти областей отримають суттєву доплату. Ця виплата буде нарахована автоматично, без необхідності подавати будь-які заяви, і надійде на банківський рахунок або через Укрпошту.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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