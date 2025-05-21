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"Мрії Путіна": Коваленко сказав, чи зможе РФ захопити чотири області до кінця року

Анна Ярославська
21 травня 2025, 12:53
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Інформаційно Росія намагатиметься посилювати образ свого війська, хоча окупаційна армія виснажена.
'Мрії Путіна': Коваленко сказав, чи зможе РФ захопити чотири області до кінця року
Коваленко сказав, чи зможе Путін захопити чотири області України до кінця 2025 року / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, facebook.com/7channel.odessa

Ви дізнаєтеся:

  • Чи є у РФ шанс захопити чотири області України до кінця року
  • Яких втрат зазнає армія окупантів

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що армія країни-агресора РФ не зможе захопити до кінця 2025 року Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області України.

"Це виключно мрії та фантазії Путіна. Адже російські окупаційні війська сьогодні не мають можливості повністю захопити чотири українські області: Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську. Не кажучи вже про те, що нафантазував Мединський, який під час переговорів у Стамбулі заявляв про захоплення шести областей. Наскільки я розумію, йшлося про Харківську та Сумську області, або, можливо, Дніпропетровську", - сказав Коваленко в інтерв'ю Главреду.

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Експерт нагадав, що російські війська вже понад півтора року намагаються захопити місто Часів Яр, але їм це не вдається. Цей приклад демонструє "ефемерність мрій окупантів".

"Захоплення всієї території Донецької, Луганської та Запорізької областей - це завдання, яке війська РФ точно не зможуть виконати у 2025 році", - упевнений Коваленко.

Оглядач додав, що окупанти зазнають величезних втрат в Україні. За останні півроку Росія захопила приблизно 900 кв. км території України. При цьому "один квадратний кілометр захопленої української території коштує Росії 191 тіло".

"Російські окупаційні війська сьогодні настільки виснажені, що не можна порівнювати їхні можливості з можливостями армії РФ 2022, 2023 і навіть 2024 року. Але інформаційно Росія намагатиметься посилювати образ свого війська, такі, як Мединський, привертатимуть увагу до "могутності" російського війська подібними заявами, а такі діячі, як Джей Ді Венс, який черпає інформацію про Україну з Instagram, більше віритимуть Росії та подібним заявам, ніж даним американських розвідувальних служб", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, окупанти можуть проводити підготовку до активних штурмових дій на Харківському напрямку фронту. Українські військові вже фіксують накопичення особового складу РФ поблизу держкордону.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що цілями літнього наступу окупаційної армії країни-агресора Росії є вихід до великих міст: Костянтинівки, Сіверська, Куп'янська, Борового, а також охоплення Покровська і початок там вуличних боїв.

У Силах оборони півдня заявили, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування та розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

У Генштабі ЗСУ заявили, що мета українських військ на Курському напрямку залишається незмінною - забезпечення буферної зони в прикордонних районах із Росією, щоб запобігти новій наступальній кампанії ворога на Сумському та Харківському напрямках.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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