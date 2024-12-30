Хто із зірок помер у 2024 році: кого втратив світ

Шеннен Доерті, Ален Делон, Ліам Пейн - 2024 рік ознаменувався гучними втратами у світі кіно і шоу-бізнесу.

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Хто зі знаменитостей помер у 2024 році / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот YouTube, Instagram/theshando, josedelatorre___, liampayne

Коротко:

Хто зі світових зірок помер у 2024 році

Причини смерті

У 2024 році шанувальники попрощалися з деякими справді великими талантами в Голлівуді й не тільки.

За минулі місяці світ попрощався з багатьма відомими особистостями, включно з колишнім учасником One Direction Ліамом Пейном, актрисою "Зачарованих" Шеннен Доерті, зіркою "Сяйва" Шеллі Дюваль і знаменитим продюсером Квінсі Джонсом.

Главред згадував світових знаменитостей, які пішли у 2024 році.

14 липня 2024 року відома американська актриса Шеннен Доерті померла на 54-му році життя після довгих років боротьби з онкологічною хворобою. У Доерті, яка була зіркою серіалів "Беверлі-Гіллз 90210" і "Всі жінки - відьми" (в оригіналі "Зачаровані") рак грудей було вперше діагностовано 2015 року.

Багато років актриса хоробро боролася з хворобою і не робила з неї таємниці для фанатів. В останні роки Доерті судилася з колишнім чоловіком - фотографом Куртом Ісварієнком. Актриса звинувачувала його в подружніх зрадах і вимагала грошових виплат.

Шеннен Доерті / ua.depositphotos.com

27 вересня 2024 року акторка Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера і "Абатство Даунтон", померла у віці 89 років.

Акторська кар'єра Дами Меггі Сміт охоплювала сцену, кіно і телебачення протягом понад 70 років. Її найвідоміші ролі в кіно включають "Розквіт міс Джин Броді" (за яку вона отримала "Оскар" за кращу жіночу роль) і "Кімнату з видом". У пізніші роки вона була владною вдовицею графинею Грентем в "Абатстві Даунтон" і Мінервою Макгонагалл у фільмах про Гаррі Поттера.

Меггі Сміт померла у 2024 році / Скріншот фільму про Гаррі Поттера

20 липня 2024 року у своєму будинку в Майамі після тривалої хвороби у віці 88 років помер легендарний голлівудський актор канадського походження Дональд Сазерленд - зірка фільмів "Брудна дюжина", "Військово-польовий госпіталь" та франшизи "Голодні ігри".

Сазерленд почав зніматися ще понад 60 років тому і за час кар'єри встиг попрацювати в найрізноманітніших кіножанрах і під керівництвом найвідоміших режисерів - від Федеріко Фелліні до Роберта Олтмена.

Дональд Саззерленд помер у 2024 році / Скриншот YouTube

18 серпня у віці 88 років помер Ален Делон - легенда французького кінематографа. Французький актор, який народився 8 листопада 1935 року, помер 18 серпня. Про смерть Делона повідомили троє його дітей, які допомагали йому боротися з хворобою.

Ален Делон / ua.depositphotos.com

18 червня 2024 року померла легендарна французька актриса Анук Еме (Франсуаза Дрейфус - справжнє ім'я), зірка "Солодкого життя" і "Чоловік і жінка". Їй було 92 роки.

У Анук Еме була неймовірно довга акторська кар'єра - трохи більше 70 років. І вона знялася в безлічі фільмів. Серед них такі легендарні стрічки, як "Солодке життя" Федеріко Фелліні та "Чоловік і жінка" Клода Лелуша. За роль в останньому акторка була номінована на "Оскар". Крім того, Еме мала у своєму активі британську нагороду BAFTA, "Золотий глобус", призи Каннського кінофестивалю та деякі інші.

13 листопада 2024 року легендарний Голлівудський актор Тімоті Вест, який був одружений з акторкою із серіалу "Вежі Фолті" Прунелле Скейлс, помер у віці 90 років.

Легендарний актор зробив престижну кар'єру на сцені, а також, зовсім нещодавно, зіграв головні ролі в серіалах "Мешканці Іст-Енду" і "Вулиця Коронації".

Актор Тімоті Вест помер у 2024 році / Скриншот YouTube

17 жовтня 2024 року стало відомо про те, що колишній учасник британського гурту One Direction Ліам Пейн загинув за дивних обставин. На момент смерті йому був 31 рік.

Артист упав із третього поверху свого готельного номера в готелі CasaSur Palermo в Буенос-Айресі, Аргентина, повідомляє місцева влада. Поліція Буенос-Айреса заявила у своїй заяві, що падіння Пейна призвело до "надзвичайно серйозних травм", а медики підтвердили його смерть на місці.

Ліам Пейн / Фото Instagram/liampayne

12 червня 2024 року померла одна з найуспішніших попзірок Франції - Франсуаза Арді. Артистка померла у віці 80 років.

Про її смерть повідомив її син, колега-музикант Томас Дютронк, який написав в Instagram "Maman est party" ("мама пішла" - авт.) разом із дитячою світлиною себе та Гарді. Гарді хворіла на рак лімфатичних судин з 2004 року і кілька років проходила променеву терапію та інші методи лікування цієї хвороби. У 2015 році її ненадовго ввели в штучну кому після погіршення її стану, і відтоді в неї були проблеми з мовленням, ковтанням і диханням.

Франсуаза Арді / Фото Вікіпедія

11 грудня 2024 року зірка стримінгового сервісу Netflix Хосе де ла Торре помер у віці 37 років - за кілька місяців після того, як повідомив прихильникам, що страждає від серйозної хвороби.

Помер Хосе де ла Торре / Фото Instagram/josedelatorre___

Голлівудський актор Тоні Тодд, який зіграв у таких жанрових хітах, як "Кендімен" і "Пункт призначення", помер 6 листопада 2024 року, у себе вдома в Марина-дель-Рей. Йому було 69 років.

Представник Тодда підтвердив його смерть, але так і не назвав причину смерті.

Помер Тоні Тодд / Фото Вікіпедії

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