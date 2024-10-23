Помер легендарний соліст гурту Iron Maiden

Пол Ді'Анно своїм голосом на багато років закріпив "Залізну Діву" в історії світового року.

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Помер Пол ДіʼАнно - Пол ДіʼАнно з Iron Maiden помер у віці 66 років / колаж: Главред, фото: pexels.com

21 жовтня 2024 року у своєму будинку в Солсбері, графство Вілтшир, Англія, помер рок-виконавець Пол Ді'Анно - перший соліст легендарного британського хеві-метал-гурту Iron Maiden. Йому було 66 років.

Про смерть артиста повідомили представники звукозаписної компанії Conquest Music від імені його сімʼї: "Ми пишаємося тим, що Пол ДіʼАнно був членом нашої творчої сімʼї, і просимо легіони його шанувальників підняти келих у його памʼять". Їхні слова наводить видання BBC.

"Внесок Пола в Iron Maiden був величезний і допоміг нам стати на шлях, яким ми рухаємося як гурт уже майже п'ять десятиліть. Його новаторська присутність як фронтмена і вокаліста, як на сцені, так і на наших перших двох альбомах, буде з великою теплотою згадуватися не тільки нами, а й шанувальниками по всьому світу", - додають учасники Iron Maiden.

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Пол Ді'Анно був першим студійним вокалістом гурту Iron Maiden, який тільки починав свій шлях до світової слави. Він виступав з колективом з 1978 року по 1981, його голос звучить на перших двох студійних альбомах - "Iron Maiden" і "Killers". У 1982 році Ді'Анно був замінений Брюсом Дікінсоном, тому що, як пізніше говорив сам Пол, "він відривався без зупинки, 24 години на добу, і наслідки його способу життя не були справедливими по відношенню до гурту, фанатів або до самого себе".

Причини смерті музиканта не розголошуються. Утім, останніми роками Пол Ді'Анно мав безліч проблем зі здоров'ям, які посадили його в інвалідне крісло. У такому вигляді він виступав до своїх останніх днів. Не останню роль у такому становищі вокаліста зіграла хвороба колінного суглоба. У 2021 році Ді'Анно провели в Хорватії операцію, але цього виявилося недостатньо.

Хто такі Iron Maiden? Iron Maiden (з англ. - "Залізна діва") - британський хеві-метал-гурт, що на початку 1980-х рр. був одним із найвідоміших представників нової хвилі британського хеві-металу (NWOBHM), а пізніше справив значний вплив на розвиток металу загалом. Iron Maiden продали понад 100 мільйонів копій альбомів по всьому світу. За міжнародні досягнення колектив 2002 року був нагороджений премією Ivor Novello Awards, а 2005 року музикантів запросили залишити відбитки долонь у цементі на Hollywood RockWalk (Бульвар Сансет, Лос-Анджелес), повідомляє Вікіпедія. Володарі премії "Греммі" (2011) за найкраще метал-виконання.

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