Померла акторка Шеннен Доерті, яка була зіркою серіалів "Беверлі-Гіллз 90210" і "Всі жінки - відьми". Їй було 53 роки.

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Шеннен Доерті померла / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

Відома американська актриса Шеннен Доерті померла на 54-му році життя після довгих років боротьби з онкологічною хворобою. Про це повідомляє видання People з посиланням на Леслі Слоан - піар-агента артистки.

"З важким серцем я повідомляю про смерть актриси Шеннен Доерті. У суботу, 13 липня, вона програла свою битву з раком після довгих років боротьби з хворобоюВіддана дочка, сестра, тітка і друг була оточена своїми близькими, а також її псом Боуї. Сім'я просить залишити їх наодинці, щоб вони могли спокійно погорювати", - сказала вона.

Хто така Шеннен Доерті Шеннен Доерті - американська акторка, найвідоміша за ролями Бренди Волш у телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210" і Прю Голівеллівелл у серіалі "Зачаровані". відео дня За даними Вікіпедії, у березні 2015 року Шеннен поставили діагноз рак молочної залози. Про хворобу Доерті стало відомо 19 серпня того ж року, коли вона подала позов проти свого колишнього менеджера Таннера Мейнстейна, який неправильно оформив її медичне страхування, через що, на її думку, вона не отримала належного лікування та її рак метастазував.

Шеннен Доерті рак - що відомо

У Доерті, яка була зіркою серіалів "Беверлі-Гіллз 90210" і "Всі жінки - відьми" (в оригіналі "Зачаровані") рак грудей було вперше діагностовано 2015 року.

Багато років акторка хоробро боролася з хворобою і не робила з неї таємниці для фанатів. В останні роки Доерті судилася з колишнім чоловіком - фотографом Куртом Ісварієнко. Актриса звинувачувала його в подружніх зрадах і вимагала грошових виплат.

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