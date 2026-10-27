Спецсили ФРН готуються до війни з РФ: оприлюднено ймовірний сценарій боїв

Під час навчань бійці спецназу відпрацьовують дії проти противника, який використовує танки, артилерію, безпілотники та засоби РЕБ.

https://glavred.net/world/specnaz-frg-gotovitsya-k-voyne-s-rf-raskryt-veroyatnyy-scenariy-boev-10807286.html Посилання скопійоване

У ФРН готуються до ймовірної війни з РФ / Колаж: "Главред", фото: 199-й навчальний центр десантно-штурмових військ ЗС України, pixabay

Головне:

Військові ФРН тренуються діяти в польових умовах проти РФ

У KSK змінили програму тренувань і тактику дій

Спецназ Німеччини KSK змінив програму підготовки бійців з урахуванням можливого зіткнення з Росією. Військові тренуються діяти в польових умовах протягом тривалого часу та протистояти противнику, який має у своєму розпорядженні танки, артилерію та безпілотники.

Як пише Bild, у KSK змінили програму тренувань і тактику дій. Якщо раніше спецоперації планувалися приблизно на три дні, то тепер бійці готуються довше залишатися в польових умовах.

відео дня

Там прямо назвали Росію противником, на якого орієнтується підрозділ. "Ми цілком конкретно орієнтуємося на противника в особі Росії", - заявив командир KSK.

Під час навчань спецпризначенці відпрацьовують дії проти супротивника, який використовує танки, артилерію, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

Також бійці тренуються діяти за екстремально низьких температур. Такі умови характерні для східного флангу НАТО.

Що відомо про спецназ KSK

Підрозділ KSK базується в казармах Цеппеліна в місті Кальв неподалік від Штутгарта. Загальна чисельність становить близько 1500 осіб. При цьому безпосередньо спецпризначенці складають лише третину особового складу, решта - адміністративний персонал. Відбір до підрозділу дуже суворий. Його успішно проходять лише близько 15% кандидатів.

Плани агресії РФ: НАТО готує відповідь

НАТО розробило триетапну стратегію під назвою "Теорія перемоги" на випадок нападу Росії на одну з країн альянсу.План передбачає послідовне відбиття агресії: спочатку зупинити наступ, потім стримати просування противника і, нарешті, розгромити його військову систему. На заключному етапі передбачається порушити постачання військ, вивести з ладу системи управління та позбавити супротивника можливості продовжувати бойові дії.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до різноманітних сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не лише українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Читайте також:

Про джерело: Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред