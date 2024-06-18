Померла легендарна французька акторка і зірка "Чоловіки та жінки"

Легендарна французька актриса Анук Еме (справжнє ім'я - Ніколь Франсуаз Флоренс) померла в Парижі у віці 92 років. Про це написала її дочка, актриса Мануель Папатакіс на своїй сторінці в Instagram.
"Нам надзвичайно сумно повідомляти про відхід моєї матері Анук Еме- Я була поруч із нею, коли вона померла сьогодні вранці в її будинку в Парижі", - написала вона.
У Анук Еме була неймовірно довга акторська кар'єра - трохи більше 70 років. І вона знялася в безлічі фільмів. Серед них такі легендарні стрічки, як "Солодке життя" Федеріко Фелліні та "Чоловік і жінка" Клода Лелуша. За роль в останньому акторка була номінована на "Оскар". Крім того, Еме мала у своєму активі британську нагороду BAFTA, "Золотий глобус", призи Каннського кінофестивалю та деякі інші.
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