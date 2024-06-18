УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Померла легендарна французька акторка і зірка "Чоловіки та жінки"

Дмитро Відоменко
18 червня 2024, 15:25
198
Померла легендарна французька актриса Анук Еме (Франсуаза Дрейфус - справжнє ім'я), зірка "Солодкого життя" і "Чоловік і жінка" .Їй було 92 роки.
Анук Еме померла2
Анук Еме померла у віці 92 років / колаж Главред, фото Instagram

Легендарна французька актриса Анук Еме (справжнє ім'я - Ніколь Франсуаз Флоренс) померла в Парижі у віці 92 років. Про це написала її дочка, актриса Мануель Папатакіс на своїй сторінці в Instagram.

"Нам надзвичайно сумно повідомляти про відхід моєї матері Анук Еме- Я була поруч із нею, коли вона померла сьогодні вранці в її будинку в Парижі", - написала вона.

У Анук Еме була неймовірно довга акторська кар'єра - трохи більше 70 років. І вона знялася в безлічі фільмів. Серед них такі легендарні стрічки, як "Солодке життя" Федеріко Фелліні та "Чоловік і жінка" Клода Лелуша. За роль в останньому акторка була номінована на "Оскар". Крім того, Еме мала у своєму активі британську нагороду BAFTA, "Золотий глобус", призи Каннського кінофестивалю та деякі інші.

відео дня
Анук Еме померла
Анук Еме у фільмі "Солодке життя" / колаж Главред, фото Instagram

Новини шоу-бізнесу - свіжа інформація

Раніше помер актор і сатирик із "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Смерть талановитого артиста стала шоком для його близьких, які й не підозрювали про його проблеми зі здоров'ям.

Також у США наклав на себе руки зірка серіалів, американський актор Алек Массер. Бездиханне тіло артиста виявила в їхньому будинку в Дель-Маре, Каліфорнія, його наречена Пейдж Пресс.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Каннський кінофестиваль Оскар новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

На Харківщині ЗСУ ліквідували спецпризначенців РФ: еліта окупантів у "котлі"

На Харківщині ЗСУ ліквідували спецпризначенців РФ: еліта окупантів у "котлі"

17:09 Україна
Стрілянина у Києві: потерпілим став казахський журналіст - деталі інциденту

Стрілянина у Києві: потерпілим став казахський журналіст - деталі інциденту

15:09 Україна
В Україні серйозно похолодає і налетять дощі з грозами: синоптик назвала дату

В Україні серйозно похолодає і налетять дощі з грозами: синоптик назвала дату

14:55 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Зрадниця Наташа Корольова видворила Тарзана з дому 4797

Зрадниця Наташа Корольова видворила Тарзана з дому

Хоче смерті: Кіркоров перебуває у важкому стані 3504

Хоче смерті: Кіркоров перебуває у важкому стані

Не послухали урядовців: Німеччина прийняла рішення щодо українських біженців 2165

Не послухали урядовців: Німеччина прийняла рішення щодо українських біженців

«Потрібно виправдати очікування Путіна»: Дуда зробив неочікувану заяву - деталі 1751

"Потрібно виправдати очікування Путіна": Дуда зробив неочікувану заяву - деталі

Останні новини

17:12

Росія кинула цілий "кулак" на прорив адмінкордону Луганщини: що відбувається

17:09

На Харківщині ЗСУ ліквідували спецпризначенців РФ: еліта окупантів у "котлі"

17:05

"До розколу ще далеко": в ЗСУ назвали ключові умови для переходу у контрнаступ

16:49

У Порошенка і Путіна синхронно розкритикували Саміт миру - експерт

16:45

Вартість знищених підрозділами СБУ танків перевищує 2 мільярди доларів - експерт

Коли Україна отримає F-16 і чому Mirage - це провал: інтерв'ю з авіаекспертом КриволапомКоли Україна отримає F-16 і чому Mirage - це провал: інтерв'ю з авіаекспертом Криволапом
16:32

Як легко очистити яйце за 3 секунди: супер простий лайфхак

16:20

У США заарештували Джастіна Тімберлейка

16:01

З вілли Софії Ротару хочуть зробити лікарню для окупантів

15:40

"Не всі чоловіки повинні йти воювати": Слава Дьомін публічно висловився про мобілізацію

Реклама
15:25

Померла легендарна французька акторка і зірка "Чоловіки та жінки"

15:09

Стрілянина у Києві: потерпілим став казахський журналіст - деталі інциденту

14:55

В Україні серйозно похолодає і налетять дощі з грозами: синоптик назвала дату

14:22

Небезпечно для ЗСУ: стало відомо про можливе просування окупантів біля Авдіївки

14:20

Що можна зробити з пластикової пляшки: 3 корисні ідеї

14:08

Частина українців отримає 900 гривень від держави: на що їх можна витратити

13:38

Зможе збивати навіть ракети: відомі особливості танка, який отримає Україні

13:16

"Пройдемо, відновимо мир": Кулеба розповів, як Україна змусила нервувати Кремль

13:14

Пальчики оближете: надзвичайно смачний спосіб, як замаринувати кабачкиВідео

13:12

Потап несподівано звернувся до Максима Галкіна - що сталося

13:06

3 знаки зодіаку, які ніколи не слухають інших

Реклама
12:47

Путін назвав умови щодо закінчення війни в Україні: в США жорстко відреагували

12:38

Чому ківі потрібно їсти зі шкіркою: секрет, який здивує своєю користюВідео

12:21

Народний засіб із 3 інгредієнтів проб'є будь-яке засмічення: як його зробитиВідео

12:16

Гороскоп Таро на липень 2024: Овнам - гроші, Тельцям - свято, Близнюкам - зміниВідео

12:06

Росіяни втрачають позицію за позицією: в ЗСУ заявили про успіхи під Харковом

12:03

"Прийде і твій час": відома українська актриса вступила до лав ЗСУ

11:59

РПЦ розпочинає інфокампанію проти України у світі: Держслужба з етнополітики відреагувала

11:38

Вже не прорвуться: окупанти загрузли в оточенні у Вовчанську - нові подробиці

11:27

Краще ніж з магазину: жінка показала як зробити спрей для миття дзеркалВідео

11:27

Сильний удар по здоров’ю і багато проблем: чому шкідливо лягати спати після 1 години ночі

11:05

F-16 будуть, а пілоти ні: США підозрюють у "затягуванні" підготовки українців

10:59

Нова гаряча точка: Кулик оцінив ймовірність початку війни між КНДР та Південною Кореєю

10:56

Навіщо Путін їде до Кім Чен Ина і до чого тут Україна: відповідь експерта

10:45

Переведення ядерної зброї у готовність: НАТО може зробити важливий крок - Світан

10:43

Хоче смерті: Кіркоров перебуває у важкому стані

10:40

Жінка 20 років отримувала зарплату, нічого не роблячи: як їй це вдалося

10:37

Китайський гороскоп на завтра 19 червня: Собакам - небажані проблеми, Щурам - напружений день

10:32

Особистісний тест за 2 хвилини: що форма кулака може про вас розповісти

10:20

Гороскоп на завтра 19 червня: Левам - жахливий стрес, Стрільцям - час відпочити

10:12

Беремо кабачок і готуємо шикарні голубці: феєричний спосібВідео

Реклама
09:58

Вступ України до НАТО: в Білому домі зробили важливу заяву про кінець війни

09:54

Таро-прогноз на повню 22 червня 2024: Овнам - вибір, Терезам - розчаруванняВідео

09:53

Головоломка з сірниками: лише за два ходи треба скласти найбільше число

09:49

Закінчення війни в Україні: в США сказали, чи був Саміт миру успішним початком

09:30

На мирних переговорах Росію представлятиме Медведєв?Погляд

09:14

"Показують дива": полковник оцінив успішний наступ ЗСУ на Сході

09:01

Чим прибрати наліт від води всього за 1 хвилину: найпростіший методВідео

08:44

"Життя одне": Маша Єфросиніна пішла на кардинальні зміни

08:28

РФ перекидає війська з Донеччини: в ISW розкрили наслідки українських контратак

08:21

У "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ

^
Мобілізація в Україні
Як тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти