Померла легендарна французька акторка і зірка "Чоловіки та жінки"

Померла легендарна французька актриса Анук Еме (Франсуаза Дрейфус - справжнє ім'я), зірка "Солодкого життя" і "Чоловік і жінка" .Їй було 92 роки.

https://glavred.net/stars/umerla-legendarnaya-francuzskaya-aktrisa-i-zvezda-muzhchiny-i-zhenshchiny-10573928.html Посилання скопійоване

Анук Еме померла у віці 92 років / колаж Главред, фото Instagram

Легендарна французька актриса Анук Еме (справжнє ім'я - Ніколь Франсуаз Флоренс) померла в Парижі у віці 92 років. Про це написала її дочка, актриса Мануель Папатакіс на своїй сторінці в Instagram.

"Нам надзвичайно сумно повідомляти про відхід моєї матері Анук Еме- Я була поруч із нею, коли вона померла сьогодні вранці в її будинку в Парижі", - написала вона.

У Анук Еме була неймовірно довга акторська кар'єра - трохи більше 70 років. І вона знялася в безлічі фільмів. Серед них такі легендарні стрічки, як "Солодке життя" Федеріко Фелліні та "Чоловік і жінка" Клода Лелуша. За роль в останньому акторка була номінована на "Оскар". Крім того, Еме мала у своєму активі британську нагороду BAFTA, "Золотий глобус", призи Каннського кінофестивалю та деякі інші.

відео дня

Анук Еме у фільмі "Солодке життя" / колаж Главред, фото Instagram

Новини шоу-бізнесу - свіжа інформація

Раніше помер актор і сатирик із "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Смерть талановитого артиста стала шоком для його близьких, які й не підозрювали про його проблеми зі здоров'ям.

Також у США наклав на себе руки зірка серіалів, американський актор Алек Массер. Бездиханне тіло артиста виявила в їхньому будинку в Дель-Маре, Каліфорнія, його наречена Пейдж Пресс.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред