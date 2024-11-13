Помер легендарний голлівудський актор, який грав королівські ролі

Артист має безліч ролей у театрі та в кіно. Осиротіла його дружина, з якою він прожив 61 рік.

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Помер актор Тімоті Вест / Колаж Главред, фото Вікіпедія

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У якому віці помер Тімоті Вест

Як стало відомо про смерть актора

Легендарний голлівудський актор Тімоті Вест, який був одружений з акторкою із серіалу "Вежі Фолті" Прунеллою Скейлс, помер у віці 90 років, повідомила його родина.

За даними The Daily Mail, його діти Джульєтта, Семюел і Джозеф Вест заявили в заяві, опублікованій його агентом: "Після довгого і надзвичайного життя на сцені і за її межами наш дорогий батько Тімоті Вест мирно помер уві сні вчора ввечері. Йому було 90 років".

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"Наприкінці Тім був із друзями та родиною. У нього залишилися дружина Прунелла Скейлс, з якою він був одружений 61 рік, сестра, донька, двоє синів, семеро онуків і чотири правнуки. Усі ми будемо страшенно за ним сумувати, - сказано було в заяві.

Легендарний актор зробив престижну кар'єру на сцені, а також, зовсім нещодавно, зіграв головні ролі в серіалах "Мешканці Іст-Енду" і "Вулиця Коронації".

Прунелла та її чоловік Тімоті одружилися 1963 року. Вони зв'язали себе узами шлюбу за 12 років до того, як вона зіграла Сібіл Фолті у "Вежах Фолті", роль, за якою вона найбільш відома.Це термінова новина. Продовження буде далі.

Хто такий Тімоті Ланкастер Тімоті Ланкастер Вест - англійський театральний і кіноактор, який понад 50 років грає в кіно і на сцені. За даними Вікіпедії, крім багатьох класичних театральних ролей, він часто з'являвся на телебаченні, зокрема й у серіалах "Вулиця Коронації" і "Мешканці Іст-Енду", а також у фільмах "Айріс", "Жанна д'Арк"...

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