Зірки, яких втратила Україна у 2024 році: хто помер зі знаменитостей

У 2024 році шанувальники попрощалися з багатьма справжніми талантами в Україні та у світі.

https://glavred.net/starnews/zvezdy-kotoryh-mir-poteryal-v-2024-godu-kto-umer-iz-znamenitostey-10626227.html Посилання скопійоване

Хто помер зі знаменитостей у 2024 році / Колаж Главред

Минулий рік, як і останні три роки з дня нападу Росії на Україну, багатий на втрати. У той час, як гинуть захисники і герої України, мирні жителі, жінки і діти, Україна втратила і багатьох знаменитостей.

Серед них - Віталій Білоножко, Ірина Фаріон, В'ячеслав Узєлков та інші.

Главред згадує зірок, яких не стало в році, що минає, а також коротко розповідає про те, що ж із ними сталося.

відео дня

9 січня 2024 року стало відомо про те, що помер популярний український співак, композитор, засновник і організатор Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець" Віталій Білоножко. Йому був 71 рік.

Причина смерті народного улюбленця - зупинка серця.

Віталій Білоножко помер у 2024 році / Фото Instagram Світлани Білоножко

16 квітня 2024 року у віці 56 років помер український письменник і публіцист Дмитро Капранов. Як написав Віталій Капранов, його рідна людина пішла з життя через проблеми із серцем. Саме такий висновок зробили лікарі. "Причина смерті Дмитра - серце", - написав тоді він.

Помер Дмитро Капранов / Фото facebook.com/radioNV.ua

28 липня стало відомо про те, що український кінорежисер і сценарист Олег Фіалко помер після тривалої хвороби. Йому було 78 років. Фіалко останнім часом жив за кордоном і мав множинні проблеми зі здоров'ям, які, зрештою, і погубили режисера.

Помер режисер Олег Фіалко / Фото Громадське

8 вересня з життя пішов Валерій Бассель - український актор театру і кіно, театральний режисер і заслужений артист України. Йому було 85 років.

Трагічну новину повідомила пресслужба Одеського академічного обласного театру ляльок, де Бассель служив з 2012 року.

Помер Валерій Бассель / Фото Кіноріум

9 листопада помер відомий український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков. Йому було 45 років. У березні лікарі діагностували у нього тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні боксер переніс складну операцію на серці.

В'ячеслав Узєлков / facebook

Український актор театру і кіно Яків Ткаченко загинув, захищаючи Україну у складі 3-ї штурмової бригади. Ткаченко був одним із найталановитіших українських акторів, справжнім лицарем і другом.

Яків Ткаченко був відомий ролями у фільмах "Червоний", "Довбуш", "Припутні", "Ціна правди" та "Безславні кріпаки".

Помер Яків Ткаченко / Фото facebook.com/OlesSanin

Увечері п'ятниці, 19 липня, відома мовознавиця, науковець та екснардепка Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

Керівник анестезіологічної служби Першого медичного об'єднання міста Львова Наталія Матолінець повідомила, що Ірина Фаріон потрапила до медиків у критичному стані з важкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Львівські лікарі провели жінці первинну хірургічну обробку, але її стан залишався критичним. За її словами, Фаріон перебувала в глибокій мозковій комі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред