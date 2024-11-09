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Помер зірка фільму "Пункт призначення"

Олена Кюпелі
9 листопада 2024, 21:04
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Акторові на момент смерті було 69 років і його вважають легендою страшного кіно.
Тоні Тодд помер.
Помер Тоні Тодд / Колаж Главред, фото Instagram/tonytoddofficial

Коротко:

  • Чим прославився актор Тоні Тодд
  • У яких фільмах зіграв
  • Як починав свою кар'єру

Голлівудський актор Тоні Тодд, який зіграв у таких жанрових хітах, як "Кендімен" і "Пункт призначення", помер у середу, 6 листопада, у себе вдома в Марина-дель-Рей. Йому було 69 років.

Як пише видання People, представник Тодда підтвердив його смерть. Причина смерті поки невідома.

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Актор знявся в більш ніж 100 фільмах і телешоу. Його роботи в жанрі жахів включають ремейк 1990 року "Ніч живих мерців", "Ворон" і фільми "Пункт призначення", в яких він зіграв Вільяма Блудворта.

Вірджинія Медсен, яка знімалася разом із Тоддом в оригінальному фільмі "Кендімен", поділилася емоційною даниною поваги акторові в Instagram.

"Нехай упокоїшся ти в силі, солодкій для солодощів на небесах", - написала вона. "Великий актор Тоні Тодд покинув нас і тепер він ангел. Яким він був за життя. Детальніше пізніше, але зараз я не можу. Я люблю тебе".

Хто такий Тоні Тодд

Тоні Тодд - народився 4 грудня 1954 року, уродженець Вашингтона, округ Колумбія, дебютував у кіно 1986 року, з'явившись у фільмі "Сновида" і в відзначеному "Оскаром" класичному фільмі Олівера Стоуна про війну у В'єтнамі "Взвод". У цьому військовому фільмі він зіграв сержанта Воррена, який страждає на героїнову залежність. Тодд працював практично у всіх жанрах. У нього була повторювана роль клінгона Курна в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління". У серіалі "Зоряний шлях: Глибокий космос 9" він зіграв роль, що запам'ятовується, в епізоді "Відвідувач" у ролі дорослого сина Бенджаміна Сіско.

В інтерв'ю The Guardian 2021 року він сказав, що його тітка Клара Еллістон направила його на шлях акторства. Він переїхав у Гартфорд, штат Коннектикут, де Еллісон працювала покоївкою.

Тодд розповів, що його бурхливе дитинство підстьобнуло його кар'єру.

"Усе це підживлює мене як актора", - сказав він. "Тому що це частина моєї ДНК, частина мого болю, мого задоволення, моєї інтелектуальної зони, мого комфорту і мого дискомфорту".

Тодд продовжував працювати і має кілька проєктів на стадії пост-продакшну, включно з фільмами жахів "Гра перевертнів" і "Година відьомства".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв про те, що в країні-окупанті помер автор хіта "Ягода малина" - співак В'ячеслав Добринін. Смерть артиста підтвердила його дружина. Йому було 78 років.

Також нещодавно стало відомо, що пішов із життя американський актор кіно і дубляжу, відомий своїм глибоким голосом, Джеймс Ерл Джонс, який став популярним, як голос Муфаси в мультику "Король Лев" і Дарта Вейдера в кінофраншизі "Зоряні війни".

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