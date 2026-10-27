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Ціни на АЗС можуть різко піти вгору: водіїв попередили про нове подорожчання

Олексій Тесля
27 жовтня 2026, 01:06
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Раніше український ринок палива був диверсифікований, нагадав Леонід Косянчук.
автомобілі, бензин, АЗС
Українцям розповіли про ймовірність нового зростання цін / колаж: Главред, фото: pixabay

Важливе із заяв Косянчука:

  • Морський шлях поставок фактично перекритий ударами РФ
  • Під загрозою перебуває залізнична логістика

Експерт паливного ринку Леонід Косянчук прокоментував питання щодо можливого дефіциту на ринку бензину та дизеля в Україні.

Як він підкреслив у інтерв’ю Главреду, раніше український ринок палива був диверсифікований, проте на сьогодні можна констатувати, що морський шлях фактично перекритий ударами РФ, що створює надзвичайно великі ризики.

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"З іншого боку, в Європі панує посуха, через яку річки, зокрема Дунай, обміліли. А це була дуже важлива транспортна артерія для поставок нафтопродуктів. І проблема стосується не лише Дунаю. У Німеччині також обміліли річки, тому судноплавство стало значно складнішим. Потрібно розуміти, що раніше дуже великі обсяги нафтопродуктів транспортувалися саме річковими шляхами", - пояснив експерт.

Ще одним фактором він назвав залізничну логістику через те, що європейські перевізники не хочуть направляти свої тепловози в Україну.

"Оскільки існує висока ймовірність російських ударів, зокрема по рухомому складу. Водночас Росія вже знищила або пошкодила значну кількість наших тепловозів. Під загрозою перебувають і залізничні цистерни. Навіть якщо ми завантажимо паливо у власні цистерни на території Європи й спробуємо доставити його до центральних регіонів України, ніхто не гарантує, що цей вантаж доїде без втрат. Все це створює додаткові обмеження та впливає на ціноутворення", - каже співрозмовник.

За його словами, на сьогодні немає реальних передумов для зниження цін на паливо, доки не буде вирішено питання з Ормузькою протокою, не стабілізується ситуація на європейському ринку та не буде диверсифіковано логістику.

"Більше того, я поки що не бачу навіть причин, які дозволили б утримати ціни на нинішньому рівні й уникнути подальшого зростання. Адже ситуація може ще більше ускладнитися. Якщо Трамп програє вибори в США, це також матиме свої наслідки. Наразі немає вирішення проблеми війни ані в Україні, ані в Ірані. І Путін, і Трамп - обидва непередбачувані, як кажуть у народі", - додав Косянчук.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

Експерт назвав можливу причину ударів РФ по АЗС

За словами експерта Леоніда Невзліна, російські реактивні безпілотники атакували кілька автозаправних комплексів компанії "Укрнафта" у Києві. Він зазначає, що удари по паливній інфраструктурі України мають системний характер. У серпні та вересні подібні випадки також були зафіксовані в шести інших регіонах країни.

Невзлін припускає, що активізація атак може бути пов’язана зі спробою порушити роботу розподіленої системи постачання палива напередодні зимового періоду. Крім того, експерт вказує на вдосконалення російських ударних безпілотників типу "Шахед", які оснащуються реактивними двигунами. За його оцінкою, розвитку цих технологій сприяють, зокрема, поставки з Китаю та триваюче використання схем обходу західних санкцій.

Як повідомляв Главред, раніше окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

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Про персону: Леонід Косянчук

Леонід Васильович Косянчук - український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України.

Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами.

У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

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