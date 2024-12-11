Зірка Netflix помер у 37 років: напередодні перехворів таємничим захворюванням

Коротко:
- Іспанський актор захворів улітку 2024 року
- Що про нього відомо
Зірка стримінгового сервісу Netflix Хосе де ла Торре помер у віці 37 років - за кілька місяців після того, як повідомив шанувальникам, що страждає від серйозної хвороби.
Як пише британський таблоїд The Daily Mail, фотогенічний актор зіграв Івана в популярному серіалі "Toy Boy", іспанському трилері про стриптизера, який потрапляє до в'язниці за вбивство, якого він не скоював.
Хосе з Монтільї в іспанській провінції Кордова також працював моделлю для низки ювелірних і модних брендів.
За повідомленнями, він помер у четвер 5 грудня, а його похорон відбувся наступного дня.
У червні в актора діагностували невказану "серйозну хворобу", яка тримала його далеко від загальної уваги.
Де ла Торре був найвідомішим за роллю Івана, одного з головних героїв у серіалі "Той бій", який вийшов 2019 року і тривав два сезони.
Він також знімався в низці інших вітчизняних серіалів, включно з "Коханням назавжди", "Vis a Vis: El Oasis" і "Servir y proteger".
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Що відомо про Daily Mail
Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована 1896 року, а також новинний вебсайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована 1982 року, шотландське видання було засновано 1947 року, а ірландське - 2006 року. Контент із газети з'являється на вебсайті MailOnline, хоча вебсайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.
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