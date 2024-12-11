Зірка Netflix помер у 37 років: напередодні перехворів таємничим захворюванням

Актор постив в інстаграм до червня цього року, поки не стало відомо про серйозне захворювання молодого чоловіка.

https://glavred.net/stars/zvezda-netflix-umer-v-37-let-kakim-tainstvennym-zabolevaniem-perebolel-akter-10621772.html Посилання скопійоване

Помер іспанський 37-річний актор / Колаж Главред, фото Instagram/Jose la Torre

Коротко:

Іспанський актор захворів улітку 2024 року

Що про нього відомо

Зірка стримінгового сервісу Netflix Хосе де ла Торре помер у віці 37 років - за кілька місяців після того, як повідомив шанувальникам, що страждає від серйозної хвороби.

Як пише британський таблоїд The Daily Mail, фотогенічний актор зіграв Івана в популярному серіалі "Toy Boy", іспанському трилері про стриптизера, який потрапляє до в'язниці за вбивство, якого він не скоював.

відео дня

Хосе з Монтільї в іспанській провінції Кордова також працював моделлю для низки ювелірних і модних брендів.

За повідомленнями, він помер у четвер 5 грудня, а його похорон відбувся наступного дня.

У червні в актора діагностували невказану "серйозну хворобу", яка тримала його далеко від загальної уваги.

Де ла Торре був найвідомішим за роллю Івана, одного з головних героїв у серіалі "Той бій", який вийшов 2019 року і тривав два сезони.

Він також знімався в низці інших вітчизняних серіалів, включно з "Коханням назавжди", "Vis a Vis: El Oasis" і "Servir y proteger".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що у відомої української співачки сталося горе. Геля Зозуля розповіла про непоправну втрату для її сім'ї і для артистки особисто.

Раніше також стало відомо про те, що Вільма Скарберрі (Норріс) померла у віці 103 років. Про це повідомив один з її відомих синів - актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс.

Вас також може зацікавити:

Що відомо про Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована 1896 року, а також новинний вебсайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована 1982 року, шотландське видання було засновано 1947 року, а ірландське - 2006 року. Контент із газети з'являється на вебсайті MailOnline, хоча вебсайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред