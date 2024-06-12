Просила евтаназію: померла легендарна французька співачка

Гарді хворіла на рак лімфатичних судин з 2004 року і кілька років проходила променеву терапію.

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Померла Француаза Арді / Колаж Главред, фото Вікіпедія, YouTube

Франсуаза Арді, чия елегантність і красивий мелодійний голос зробили її однією з найуспішніших поп-зірок Франції, померла у віці 80 років.

Про її смерть повідомив її син, колега-музикант Томас Дютронк, який написав в Instagram "Maman est party" ("мама пішла" - авт.) разом із дитячою світлиною себе і Гарді.

Гарді хворіла на рак лімфатичних судин з 2004 року і кілька років проходила променеву терапію та інші методи лікування цієї хвороби. У 2015 році її ненадовго ввели у штучну кому після погіршення її стану, і відтоді в неї були проблеми з мовленням, ковтанням і диханням.

2021 року вона виступила на користь евтаназії, заявивши, що Франція вчинила "нелюдяно", не дозволивши цю процедуру.

Гарді народилася під час повітряного нальоту в окупованому нацистами Парижі 1944 року і росла в місті переважно зі своєю матір'ю. У 16 років вона отримала в подарунок свою першу гітару і почала писати власні пісні, виконувати їх наживо і проходити прослуховування на звукозаписних лейблах. 1961 року вона підписала контракт із Disques Vogue.

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