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Помер французький актор Ален Делон

Анна Ярославська
18 серпня 2024, 09:17оновлено 18 серпня, 09:47
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Французький актор, який народився 8 листопада 1935 року, помер 18 серпня 2024 року.
Ален Делон
Ален Делон помер 18 серпня 2024 року / Фото: instagram.com/alaindelonndaily

У віці 88 років помер Ален Делон - легенда французького кінематографа, передає Le Figaro.

Французький актор, який народився 8 листопада 1935 року, помер 18 серпня.

Інші подробиці не повідомляються.

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Ален Делон - що про нього відомо

Ален Делон народився 8 листопада 1935 року в Со (Франція). Понад 60 років знімався в кіно і вважався секс-символом 60-80-х років минулого століття.

Делон зіграв приблизно в 100 фільмах, зокрема: "Рокко і його брати" (1961), "Чорний тюльпан" (1963), "Леопард" (1963), "Поліцейська історія" (1975), "Зорро" (1975), "Мсьє Кляйн" (1976), "Неприборканий" (1982), "Наша історія" (1984), "Нова хвиля" (1990), "Повернення Казанови" (1995), "Актори" (2000), "Астерікс на Олімпійських іграх" (2006) і багато інших.

Ален Делон
Ален Делон / Фото: instagram.com/alaindelonndaily

У 2017-му Делон заявив про швидке завершення кар'єри, відтоді Делон ніде не знімався (хоча планував).

Ален Делон був членом Товариства захисту тварин. У молодості він носив військові куртки, щоб було зручніше зігрівати всіх цуценят, яких він зустрічав на шляху.

У його маєтку живуть 8 собак. Там же розташований цвинтар усіх його колишніх вихованців: загалом їх було 45.

"У моєму будинку завжди живе багато собак, я навіть самостійно вивів особливу породу. Собаки нагадують мені хворих дітей, яким життя відміряло всього десять-чотирнадцять років", - говорив актор.

Ален Делон
Ален Делон / Фото: instagram.com/alaindelonndaily

Посеред собачого некрополя він збудував каплицю. І після численних звернень отримав офіційний дозвіл бути похованим саме там. Він стверджував, що це - найвища розкіш.

Ален Делон - хвороба

2019 року здоров'я артиста похитнулося. Він переніс інсульт. До цього Делон часто скаржився на головний біль і проходив лікування в американському шпиталі Неї-сюр-Сен під Парижем.

Коли стан актора став критичним, його прооперували в паризькій клініці Пітє-Сальпетрієр, а потім спостерігали за здоров'ям актора у відділенні інтенсивної терапії. Пізніше Олена перевели до швейцарської лікарні, після чого той навіть зміг відвідати Канський фестиваль, де отримав "Золоту пальмову гілку" за внесок у розвиток кінематографу.

У березні 2022 року у ЗМІ з'явилися новини про те, що артист наважився на евтаназію. Про це публіка дізналася від сина актора Ентоні, який зізнався в інтерв'ю, що між ним та батьком відбулася відверта розмова, в якій останній озвучив свої плани.

Ален Делон і Україна

Ален Делон приєднався до тих зірок світової культури, які підтримують Україну в її боротьбі з країною-агресором Росією.

Зокрема, він долучився до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші з легендарної книги "Кобзар" Тараса Шевченка.

Також легендарний французький актор на камеру процитував "Заповіт" Тараса Шевченка французькою мовою.

Крім того, він вирішив висловити підтримку Україні та взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського.

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